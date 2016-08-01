Cometieron un robo y los descubrieron en el barrio Parque Norte

⁠La mayoría de los elementos fueron recuperados y restituidos a su propietario

Integrantes de la Subcomisaría Namqom retuvieron a los dos imputados en un hecho contra la propiedad ocurrido en una vivienda del barrio Parque Norte de esta ciudad.

El caso fue denunciado durante la mañana del lunes, cuando el damnificado informó que desconocidos ingresaron a su propiedad tras escalar una muralla y el portón de acceso, para luego sustraer distintos bienes y provocar daños en el inmueble.

Con las evidencias aportadas por el propietario, el personal policial inició de inmediato tareas investigativas en distintos sectores, más entrevistas con vecinos y relevamientos que permitieron orientar la pesquisa.

De esa forma, los policías identificaron a los presuntos autores, dos adolescentes, razón por la cual se notificó a sus padres de la situación procesal de sus hijos y se los entregó en carácter de guarda tutelar.

Luego la investigación permitió establecer que los objetos denunciados como sustraídos habían sido adquiridos por una vecina del barrio Namqom, quien los entregó en forma voluntaria a la Policía.

Los bienes fueron secuestrados, mientras que el damnificado reconoció los elementos como de su propiedad y se los restituyeron.

El vecino agradeció el rápido accionar policial y destacó la rápida respuesta brindada por los efectivos.