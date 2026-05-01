La Municipalidad prepara actividades para la semana del ambiente

La Municipalidad de Formosa invita a participar de la Semana del Ambiente, que se desarrollará del 5 al 8 de junio bajo la consigna #porelclimaya, con propuestas abiertas a la comunidad, actividades educativas, espacios de intercambio y acciones concretas para seguir construyendo una ciudad más sustentable.

La programación comenzará el miércoles 5 de junio, de 16 a 19 horas, en la Plazoleta Reloj Histórico, ubicada en avenida 25 de Mayo y Rivadavia. Allí se realizará una Feria de Emprendedores Sustentables, con artesanos locales, productores ecológicos y propuestas de gastronomía sostenible.

No será solo una feria. También habrá una Kermés Ambiental para chicos, con trivias sobre biodiversidad, juegos de clasificación de residuos y postas de reciclaje. La idea es simple y poderosa: que el cuidado del ambiente pueda aprenderse desde la experiencia, el juego y la participación familiar.

El jueves 6 de junio, de 16 a 18 horas, la actividad se trasladará a la Plaza San Martín, donde se realizará la Jornada de Barrios Resilientes. En ese espacio funcionará el Canje Climático, una propuesta que invita a vecinos y vecinas a acercar materiales reciclables, como plásticos, cartón y aluminio, para llevarse a cambio plantines de especies nativas o semillas para la huerta.

Durante la jornada también se desarrollará un Taller Rotativo de Compostaje, pensado para mostrar que buena parte de lo que todos los días se tira a la basura puede tener otro destino. Reducir los residuos orgánicos en casa es una práctica sencilla, pero con impacto directo en la limpieza urbana y en la manera de relacionarnos con el ambiente.

El cierre será el sábado 8 de junio, de 8 a 15 horas, en el Centro Cultural Municipal, con una jornada especialmente orientada a escuelas y colegios. Bajo el lema “Señales positivas en las escuelas: educación y niños”, se realizarán charlas lúdicas sobre pequeños hábitos que ayudan a frenar el cambio climático y su vínculo con la gestión de los residuos.

También habrá mesas temáticas sobre biodiversidad, conservación, huerta y vivero municipal, planta de separación de residuos, inspectores ambientales, reciclaje de aceite y residuos electrónicos. Por cuestiones de cupo, las instituciones interesadas en participar deberán comunicarse previamente al 3705456199 para agendar la visita.

Desde el programa Ciudad Sostenible, la gestión municipal que encabeza el intendente Jorge Jofré busca que la Semana del Ambiente no quede reducida a una fecha del calendario, sino que se convierta en una invitación concreta a cambiar hábitos cotidianos.

Porque una ciudad más limpia, más verde y más consciente no se construye de un día para el otro. Se empieza en gestos pequeños. Y esta semana, Formosa vuelve a poner esos gestos en movimiento.



