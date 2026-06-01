La Federación Económica de Formosa participó de una jornada clave para fortalecer a las PyMEs

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, destacó la importancia de la jornada “Eficiencia Financiera con Banca Local”, organizada por el Gobierno de la Provincia de Formosa en el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, y valoró la participación de la entidad en este espacio de capacitación y articulación.

“Desde la Federación Económica de Formosa acompañamos y participamos de esta importante iniciativa porque entendemos que brindar herramientas financieras, información y capacitación al sector privado es fundamental para mejorar la competitividad de nuestras PyMEs y fortalecer el desarrollo económico de la provincia”, expresó Zanin.

Asimismo, remarcó que este tipo de encuentros permiten acercar a los empresarios y emprendedores formoseños a nuevas oportunidades de financiamiento y a una mejor planificación de sus actividades. “La articulación entre el Estado, las entidades financieras y las organizaciones empresariales es clave para generar condiciones que favorezcan la inversión, el crecimiento y la creación de empleo”, sostuvo.

Finalmente, el titular de la FEF agradeció la invitación a participar de la jornada y reafirmó el compromiso de la institución de continuar acompañando todas aquellas acciones que contribuyan al fortalecimiento del entramado productivo y comercial de Formosa.