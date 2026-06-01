El gobernador Insfrán recibió a integrantes de la Red de Familiares de Víctimas Viales del Norte Grande

Se trata de una organización que nuclea a asociaciones civiles de distintas provincias del norte argentino.

En la tarde de este martes 23, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Red de Familiares de Víctimas Viales del Norte Grande.

De la reunión participaron Angélica Ledezma, Alberto Gauna, Patricia Barboza y Melisa Colina, referentes de la organización que nuclea a diversas asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales de las provincias que integran la región del Norte Grande argentino.

Durante el encuentro, Insfrán puntualizó que dialogaron sobre “las acciones e iniciativas de concientización y participación comunitaria orientadas al cuidado de la vida”.

Además, puso en valor “el trabajo de asistencia y contención que brindan en los momentos más difíciles”.



