La DPV continúa ejecutando obras que fortalecen el desarrollo provincial

A pesar de la paralización de la obra pública nacional, en el territorio formoseño se sigue accionando con recursos propios.

Tanto en el interior de la provincia como en la ciudad capital, el Gobierno de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), está ejecutando importantes obras hídricas y viales, destinadas a robustecer el desarrollo con equidad territorial y justicia social.

Al respecto, el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), repasando los trabajos que se llevan adelante.

“Hay varias obras en ejecución”, enfatizó, precisando que en el caso de las viales se encuentra el estabilizado de la Ruta Provincial N° 32, entre Las Lomitas y Fortín Soledad, el cual tiene un avance del 70%. Y agregó que previo a ello se efectuaron tareas de compactación y drenaje.

En otro orden, destacó los trabajos de aprovechamiento de las aguas del Bañado La Estrella, materializados a través de un sistema de canales y compuertas, lo que permite derivar las aguas hacia las comunidades ubicadas a la vera en la RP N° 32.

De este modo, “se prioriza la conectividad vial y la protección de las comunidades, y por el otro lado, el aprovechamiento hídrico”, subrayó.

A su vez, el funcionario detalló que también se avanza en obras de estabilizado granular en la RP N° 8, desde Colonia La Primavera a Siete Palmas; en la RP N° 4 entre Buena Vista y Primera Punta; y en la zona sur, entre Misión Lashí y Yatay, para continuar luego hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 11.

Merced a ello, “se está recreando otro circuito productivo, dando conectividad, no solo en la parte social, sino también en lo productivo y económico del sur de la provincia”, acentuó.

Asimismo, mencionó la culminación de la primera etapa del estabilizado granular desde Mojón de Fierro a Boca Riacho Pilagá, por lo cual están prestos a iniciar la segunda instancia. Y sumó también los bacheos que se concretan en la RP N° 1, entre Misión Laishí y El Colorado; y la RP N° 28 entre Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar, “para después continuar con la RP N° 26, entre Pozo de Tigre y Fortín Lugones; y la RP N° 24, entre Estanislao del Campo y San Martín Dos”.

Capital

Por otra parte, en la ciudad de Formosa, Caffa recalcó que “una de las obras más importantes es el nuevo acceso al puerto de cargas”.

Según puntualizó, allí se ejecutan dos etapas: en la primera se lleva a cabo la construcción del terraplén, que irá adosado a la defensa de ocho metros. Esta será ampliada y pasará a tener un ancho de más de 25 metros.

En esta instancia también se incluyen las obras de drenaje de los barrios de la zona, el Bernardino Rivadavia y el Lote 4, que tendrán desagües pluviales con compuertas ante las posibles crecidas del río Paraguay, y un estabilizado granular “para poder habilitar rápidamente el tránsito de los camiones que van a circular por este acceso”, explicó.

En cuanto a la segunda etapa, señaló que se realizarán dos calzadas pavimentadas de ocho metros de ancho, con un cantero central, iluminación LED y veredas peatonales, configurando así “un nuevo sector de la Costanera”.



