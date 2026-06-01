Formosa participó del Encuentro Federal del Agua convocado por el CFI

En ese espacio de debate y planificación que reunió a los máximos responsables de la gestión hídrica de todas las provincias argentinas, la delegación de Formosa marcó una fuerte presencia ratificando el rumbo de sus políticas de Estado y exponiendo las particularidades geopolíticas de la región.

El evento, convocado y coordinado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se desarrolló del 27 al 29 de mayo de 2026 y se consolidó como un punto de partida para trazar una visión federal y compartida de cara al futuro de los recursos hídricos del país.

La comitiva de la provincia de Formosa estuvo integrada por el coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Javier Caffa; y el ingeniero Eduardo Castellanos.

Al respecto, el ingeniero Zambón detalló que fue un espacio “muy importante y enriquecedor” que contó además con la participación de destacados especialistas de España, México, Países Bajos y Brasil, quienes compartieron mediante talleres las vivencias y enfoques globales de la gestión de este recurso vital.

Indicó que el objetivo principal fue “tener una visión federal compartida para poder planificar el futuro de los recursos hídricos de Argentina”.

Asimismo, comentó que, al hacer uso de la palabra durante las sesiones, hizo especial hincapié “en el aspecto principal de la ubicación estratégica en la cual está Formosa y en nuestro manejo y gestión a través de los tres ríos principales que tenemos: el Paraguay, el Pilcomayo y el Bermejo, que tiene mucha incidencia en los territorios fronterizos de los países vecinos”, explicó.

Zambón puntualizó que la provincia al encontrarse en una situación de “aguas abajo” implica recibir muchas veces procesos que suceden en las cuencas superiores o territorios superiores.

Entonces, subrayó que “la gestión de nuestro territorio implica conocer qué pasa en Bolivia, en Paraguay y en Brasil, para poder actuar como receptores finales al estar ubicados en el tramo inferior de la Cuenca del Plata, la más grande de Sudamérica”, puntualizó.

Respecto a las versiones sobre la posible construcción de una represa hidroeléctrica en el río Pilcomayo, en su cuenca alta en territorio boliviano, el funcionario aclaró que el tema “no formó parte de la agenda oficial del encuentro por tratarse de información muy reciente”.

Sin embargo, anticipó que “la Cancillería Argentina ya derivó la documentación explicativa correspondiente a las áreas técnicas de recursos hídricos para su correspondiente lectura y análisis formal”.

La obra hidrovial como eje de desarrollo

Finalmente, Zambón resaltó que “la provincia de Formosa toma el tema hídrico como uno de los ejes principales del accionar político y, fundamentalmente, para tener el desarrollo territorial necesario para la felicidad de la gente”.

Y aseguró que “es una planificación y un accionar coordinado bajo una construcción política firme”, al tiempo que lamentó que “la falta de una visión federal compartida con Nación, en los últimos años, se traduce en una marcada escasez de presupuestos”.







