La Dirección de Comunicaciones de la Policía cumplió 74° años de labor institucional

• El acto se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Superior de Formación Policial

La Dirección de Comunicaciones de la Policía de la provincia de Formosa celebró 74 años de activo servicio dentro de la fuerza y es la encargada de mantener el nexo comunicacional dentro de toda la estructura institucional.

En el marco del nuevo aniversario de su creación, se realizó este viernes a las 9:00 horas un acto en el Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes), ubicado en el barrio San Antonio de esta ciudad.

La celebración fue presidida por el jefe de Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra; junto al Director de Comunicaciones, Comisario Inspector Néstor Nicolás Arellano.

Del evento participaron integrantes de la Plana Mayor, el diácono permanente de la Pastoral Policial profesor Roberto González, efectivos de la fuerza, invitados especiales, además del personal retirado que recibió distinciones por su paso por esa dirección.

Los discursos pusieron el foco en la historia, los avances tecnológicos y el sacrificio de los policías en los albores del funcionamiento de esta oficina, que sentó las bases de las comunicaciones entre las diferentes dependencias.

También destacaron que esa capacidad de entrega fue la base para contar en estos tiempos modernos con el equipamiento de punta y condiciones de operatividad que responden a las necesidades de esta nueva era de las telecomunicaciones.

Además señalaron que la fecha de aniversario es histórica, ya que la Dirección de Comunicaciones funcionaba cuando la fuerza aún cumplía sus obligaciones como Policía de Territorios Nacionales.

Resaltaron que en la noche del 12 de junio de 1952, en la Colonia San Antonio, se logró el primer radio enlace entre la RT “L-6” y la “C.I.H” del Ministerio del Interior, por lo que sin la comunicación era muy difícil que se desarrollen los trabajos cotidianos con normalidad.