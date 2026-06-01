Jofré supervisó la repavimentación de la avenida Los Constituyentes y plaza del barrio Namqom

El intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, recorrió este miércoles la avenida Los Constituyentes para supervisar el avance de la obra de repavimentación que ejecuta el municipio en la zona norte. Lo acompañó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Norberto Jofré.

En el lugar, ambos funcionarios revisaron los detalles técnicos de los trabajos y dialogaron con el personal afectado a la obra.

La intervención abarca el tramo que va desde la avenida Soldado Formoseño hasta la entrada de la Ruta Nacional N°11, sobre el Circuito Cinco, uno de los accesos más transitados del sector.

La obra tiene una particularidad que el intendente volvió a remarcar: se ejecuta íntegramente con recursos genuinos del municipio.

El proyecto original preveía financiamiento nacional, a través de un convenio que quedó interrumpido tras el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. Frente a ese escenario, Jofré decidió sostener la continuidad de los trabajos con fondos propios.

La avenida se construye en hormigón, con un espesor reforzado pensado para soportar el tránsito pesado que circula a diario por la zona. La mano de obra está a cargo de cooperativas de trabajo.

Los trabajos contemplan, además, obras complementarias: desagües pluviales, iluminación tipo LED y el acondicionamiento del boulevard recreativo aledaño.

La arteria conecta a varios barrios populosos del norte capitalino, entre ellos República Argentina, Juan Domingo Perón, Antenor Gauna, 1° de Mayo, Luján y El Porvenir.





Plaza del Namqom

Tras la recorrida por Los Constituyentes, el intendente se trasladó hasta el barrio Nam Qom, donde supervisó la ejecución de una nueva placita.

Respecto a esta obra, se explicó desde el área de Obras públicas que el sector de intervención comprende el área donde actualmente se encuentra el playón polideportivo existente y el espacio público adyacente destinado a la conformación de la nueva plaza barrial, incorporando simultáneamente una plaza pública equipada con mobiliario urbano de última generación, iluminación LED eficiente, senderos peatonales y juegos recreativos, con el fin de constituir un espacio público integral que promueva el deporte, la recreación inclusiva y la cohesión social en el Barrio Namqom.











