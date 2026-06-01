Fortalecen las acciones de la Mesa Intersectorial de lucha contra el dengue en Misión Laishí

Con el objetivo de seguir reforzando la prevención en la localidad, se brindaron capacitaciones y se realizaron reuniones de trabajo en las que participaron integrantes del equipo de salud y representantes de distintas instituciones locales. Además, las brigadas sanitarias continuaron desarrollando actividades preventivas en los barrios.

En el marco de la campaña de lucha contra el dengue que el Gobierno de la provincia de Formosa lleva adelante de manera ininterrumpida, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y en articulación con otras instituciones del Estado provincial, esta semana continuaron las acciones preventivas en la localidad de Misión Laishí.

En ese sentido, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, mediante la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis y la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales de la cartera sanitaria provincial, el martes 23 de junio se desarrollaron capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo de la Mesa Intersectorial de lucha contra el dengue de Misión Laishí. Las actividades tuvieron lugar en el hospital local.

La jornada contó con la participación del equipo de salud del nosocomio, funcionarios de la Municipalidad y del Concejo Deliberante, autoridades de la Policía de Formosa y representantes del área de Educación de la localidad cabecera del Departamento Laishí, ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa sobre la Ruta Provincial N°1.

Durante el encuentro, el equipo capacitador del Ministerio de Desarrollo Humano expuso sobre la situación epidemiológica actual del dengue en la región de las Américas, en la Argentina y en la provincia de Formosa. Asimismo, se repasaron las características del vector transmisor de la enfermedad, el mosquito Aedes aegypti.

Posteriormente, se brindó una charla sobre la clínica del dengue, con el propósito de profundizar sobre la información que debe darse a la comunidad respecto a los síntomas de la enfermedad y a lo que debe hacerselas medidas ante la presencia de los mismos.

En esa misma línea, los profesionales se refirieron a las posibles complicaciones que puede generar esta patología y a la importancia de realizar una consulta médica temprana.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, comentó que, al finalizar la capacitación, se llevó a cabo una reunión con los representantes de los distintos sectores que integran la Mesa Intersectorial local y con el personal de salud.

“En ese espacio se trabajó sobre el abordaje integral del paciente con dengue, desde la consulta inicial hasta el manejo durante una posible internación, además de las complicaciones que eventualmente puede desencadenar esta enfermedad”, explicó.

Asimismo, indicó que, tras la ronda de capacitaciones, un equipo de brigadistas sanitarios enviado desde el nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano continuó recorriendo los barrios de la localidad haciendo visitas casa por casa, recordando que esa labor se viene haciendo desde principios de junio.

“En las casas se realizaron tareas de descacharrizado, control focal con la correspondiente eliminación o neutralización de reservorios de huevos y larvas del mosquito Aedes aegypti, además de fumigaciones domiciliarias y espaciales”, detalló.

Por último, señaló que estas actividades preventivas estuvieron acompañadas por la entrega de repelentes y acciones de concientización dirigidas a los vecinos, a fin de reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención.

“Como se viene haciendo, se hizo hincapié en la importancia de evitar la formación de criaderos de mosquitos mediante la eliminación de recipientes que no se usan, especialmente aquellos que frecuentemente están abandonados en los patios y alrededores de las viviendas, ya que son los lugares ideales para que el mosquito se reproduzca. Y es lo que se debe evitar para colaborar con el fuerte trabajo que están haciendo las brigadas sanitarias en esa localidad”, concluyó.



