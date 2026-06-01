Feria Ganadera Paippera: un encuentro que fortaleció la producción y el desarrollo del oeste formoseño

Con una importante participación de productores, autoridades provinciales, instituciones y representantes del sector productivo, se realizó en Ingeniero Juárez una nueva edición de la Feria Ganadera Paippera, organizada por la Federación de Asociaciones de Pequeños Productores del Extremo Oeste (FAPEO), consolidándose como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la producción ganadera familiar y el desarrollo económico regional.

Durante la jornada, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó que este tipo de actividades son el resultado de una visión política que durante años apostó al crecimiento de los pequeños productores, generando oportunidades concretas para las familias rurales y promoviendo el arraigo en cada comunidad.

En ese sentido, puso en valor la conducción del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, señalando que "estas políticas públicas nacen de una visión estratégica que entiende que el desarrollo de Formosa debe llegar a cada rincón del territorio, acompañando a quienes producen y generan riqueza con su trabajo diario".

Asimismo, agradeció la presencia del vicegobernador Dr. Eber Solís, quien participó en representación del mandatario provincial, reafirmando el compromiso del Gobierno de Formosa con el crecimiento del sector productivo y el fortalecimiento de las economías regionales.

"Cada productor que participó de esta feria representa el esfuerzo de una familia que apuesta al trabajo y al progreso. Estas acciones permiten mejorar la producción, generar mejores condiciones de comercialización y seguir construyendo oportunidades para las futuras generaciones", expresó Nacif.

El jefe comunal también ratificó el acompañamiento permanente del Municipio de Ingeniero Juárez a este tipo de iniciativas.

"Desde el Municipio siempre vamos a acompañar estas actividades poniendo a disposición nuestra logística, nuestros recursos humanos, equipos de trabajo y todas las herramientas que estén a nuestro alcance para potenciar el crecimiento de nuestros productores. Entendemos que invertir en el desarrollo productivo es invertir en el futuro de nuestra comunidad", afirmó.

La Feria Ganadera Paippera incluyó reconocimientos a productores destacados, beneficios institucionales y espacios de intercambio que permitieron fortalecer los vínculos entre el Estado, las organizaciones rurales y las familias productoras.

Para Nacif, la jornada volvió a demostrar que cuando existe una planificación sostenida, acompañamiento estatal y trabajo conjunto, es posible generar más oportunidades, fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los formoseños.

"Estas ferias son el reflejo de un modelo de provincia inclusivo y federal, que no deja a nadie atrás y que sigue apostando al trabajo, la producción y el desarrollo como motores de crecimiento para todo Formosa", concluyó.



