La comunidad formoseña está invitada a participar de la Expo Ingeniería 2026, que se iniciará con el Acto de Apertura a las 8 hs este sábado 13 de junio en el Galpón G y se extenderá hasta las 22 hs, con entrada libre y gratuita. El evento se consolida como uno de los espacios más importantes para conocer de cerca el potencial de la ingeniería y su impacto en el desarrollo tecnológico, científico, productivo y social de la provincia.

Durante toda la jornada, los visitantes podrán recorrer una amplia muestra de proyectos innovadores desarrollados por escuelas técnicas, universidades, empresas y emprendedores, además de descubrir aplicaciones vinculadas a la tecnología, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial, áreas que hoy impulsan las transformaciones más importantes a nivel global.

La Expo también contará con charlas magistrales y capacitaciones gratuitas a cargo de especialistas y referentes de distintos sectores, brindando una oportunidad única para estudiantes, profesionales, empresarios y público en general interesados en conocer las tendencias y desafíos de las distintas ramas de la ingeniería. Como uno de los momentos más esperados de la jornada, durante la tarde se desarrollará el Taller de Corporasti, una propuesta especialmente orientada a la innovación tecnológica, el desarrollo de habilidades digitales y las nuevas tendencias que están transformando el mundo profesional y productivo.

Como antesala, este viernes se llevaron a cabo en el Polo científico y tecnológico Seminarios de Experiencias e Innovación en salud para mostrar el desarrollo que experimenta la Provincia y la sinergia entre el sector público y privado.

Por otro lado, cabe destacar que en los días previos al evento, autoridades del Colegio Público de Ingenieros de Formosa, entidad organizadora de la Expo, fueron recibidas por el gobernador Gildo Insfrán. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la actualidad de los sectores productivos de la provincia y el papel estratégico que cumple la infraestructura en los procesos de desarrollo económico y social.

Asimismo, la Expo Ingeniería 2026 fue declarada de interés legislativo, reconocimiento que pone en valor su aporte a la promoción del conocimiento, la innovación y la formación de las nuevas generaciones. Desde la organización invitan a todas las familias formoseñas a ser parte de esta gran celebración de la ingeniería y el futuro de Formosa.







