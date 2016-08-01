El Club Digital del IAS desarrolló una nueva jornada de juegos y aprendizaje

El espacio funciona todos los martes de 15 a 17 horas en Padre Patiño 228 y cuenta con traslado gratuito desde la Escuela Especial N° 5 para los estudiantes inscriptos, con el objetivo de promover el aprendizaje tecnológico individual y colectivo.

Este martes 30, el Instituto de Asistencia Social (IAS), como parte de la política de responsabilidad social del Programa Provincial de Equinoterapia, desarrolló un nuevo encuentro del Club Digital destinado a niños y jóvenes con discapacidad.

Al respecto, la licenciada en Psicopedagogía Johanna Mareco, coordinadora del Club Digital del IAS, señaló que se trata de una actividad habitual, trabajando en articulación con diferentes grupos.

Explicó que en la clase “se implementó un programa que se llama Scratch”, destacando que “el objetivo principal fue comenzar a explorar de manera autónoma las funciones de la computadora y poder acercar a los chicos a la tecnología a través del juego”.

Por su parte, la directora de la Escuela Especial N° 5, Valeria Soledad González subrayó que “los alumnos asisten regularmente a los encuentros que nos brinda este espacio”, marcando que “algunos son trasladados a través del transporte que facilita el IAS y otros vienen por su propia cuenta, acompañados rigurosamente por sus familias”.

Respecto de la evolución pedagógica dentro del taller, González detalló que “en principio comenzaron con una introducción orientada a la construcción y el manejo de materiales didácticos que los fue adentrando al programa del Club Digital”.

Y agregó que “desde la semana pasada, ya empezaron a trabajar directamente con el uso de las netbooks, explorando los programas y las aplicaciones específicas que tienen a través de ellas”.

“Este es un espacio sumamente enriquecedor de aprendizaje en forma individual y también colectiva”, valoró la directora al concluir, remarcando que “es un recurso fundamental que aporta al aprendizaje y al desarrollo integral de las personas, no solo para el mundo educativo, sino también proyectando herramientas esenciales para el futuro mundo laboral”.







