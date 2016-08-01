Importante colecta de sangre en el Hospital de San Martín Dos

El aporte solidario de los vecinos permitió reunir 22 unidades de este recurso vital, indispensable para el tratamiento de pacientes con patologías de riesgo.

Organizada por el Hospital de San Martín Dos, se llevó a cabo una nueva colecta de sangre en esa localidad, que contó con la participación de vecinas y vecinos que se acercaron a realizar su donación voluntaria y gratuita, motivados por la solidaridad y el compromiso con quienes necesitan de una transfusión para cumplir con un tratamiento o salvar su vida.

Cabe destacar que la jornada fue coordinada por el Centro Provincial de Hemoterapia y contó con la colaboración del equipo del Servicio de Hemoterapia del Hospital Distrital de Las Lomitas, reafirmando así, el compromiso del Gobierno de Formosa con la promoción de la donación voluntaria de sangre y el fortalecimiento de la Red Provincial de Hemoterapia.

La actividad “permitió concretar la extracción de 22 unidades de sangre”, comentó la directora a cargo del Hospital de San Martín Dos, licenciada Mercedes del Valle Luna.

Asimismo, agregó que “las donaciones fueron realizadas por vecinos y vecinas de la localidad que respondieron a la convocatoria de manera voluntaria, además de trabajadores del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante, que también decidieron sumarse a esta iniciativa”.

Luna indicó que la jornada fue organizada en articulación con el Centro Provincial de Hemoterapia y el Hospital Distrital de Las Lomitas, “porque, como sucede habitualmente, se trata de un trabajo conjunto destinado a seguir fortaleciendo el stock de hemocomponentes de la red pública de salud de nuestra provincia”, remarcó.

“Tuvimos una respuesta muy positiva. Más de 20 personas decidieron extender su brazo para salvar no solo una, sino hasta cuatro vidas, teniendo en cuenta que una unidad de sangre puede separarse en distintos hemocomponentes que benefician a varios pacientes”, expresó.

En tanto, aseguró que las colectas representan un importante logro para el no solo para este hospital, sino para todos los efectores sanitarios que llevan a cabo esta acción “porque la donación voluntaria y gratuita de sangre es un verdadero gesto de amor y de solidaridad hacia el prójimo y en eso, está su enorme valor”.

La licenciada también destacó la labor que lleva adelante el Centro Provincial de Hemoterapia en todo el territorio provincial, calificándola como “una tarea titánica”, orientada a garantizar la disponibilidad de un recurso vital como es la sangre y sus hemocomponentes.

“Luego de ser procesados, esos hemocomponentes son distribuidos a los hospitales de toda la provincia donde son requeridos para el tratamiento de pacientes con distintas patologías y, en muchos casos, para salvarles la vida”, explicó.

Finalmente, Luna manifestó su satisfacción por el aporte realizado desde el Hospital de San Martín Dos.“Estamos muy contentos de poder contribuir a este gran trabajo que hoy puede desarrollarse en nuestra provincia gracias a las la cantidad de unidades de donación habilitadas, al equipamiento de última tecnología, al recurso humano capacitado para llevar adelante las colectas”.

“Todo esto es posiblegracias a la decisión política del Gobierno provincial de fortalecer permanentemente el sistema público de salud. Y, por supuesto, gracias al gesto generoso de los vecinos que se acercan a donar sangre, porque sin ellos estas jornadas no serían posibles”, concluyó.



