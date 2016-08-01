Fructífera jornada de Epopunto en la plaza San Martin

Con una propuesta que combina conciencia ambiental y participación ciudadana, la Municipalidad de Formosa llevó adelante una nueva jornada de recepción de materiales reciclables a través del programa Ecopunto, bajo el lema “Argentina recicla y gana siempre”.

La actividad se realizó el sábado 27 de junio, en la Plaza San Martín, en el horario de 8:00 a 17:00 horas, y estará destinada a promover la correcta separación de residuos domiciliarios y fomentar hábitos sustentables entre los vecinos.

La iniciativa busca fortalecer las acciones de gestión ambiental y generar mayor compromiso ciudadano con el reciclaje, promoviendo la reutilización de residuos y reduciendo el impacto ambiental.

La Dra. Laura Díaz Roig, coordinadora del área comentó: “En esta edición del Ecopunto, que lo hicimos justamente un día que había partido de la selección, hicimos como la previa del partido, por lo que la gente se sumó un montón. Y lo importante fue como los vecinos ya saben, que estamos en la Plaza San Martín el último sábado de cada mes, nos sorprende el compromiso que tienen ya que hay un número importante de vecinos que van siempre. Inclusive llovió a las cuatro y media y tuvimos que levantar campamento y nos seguían llamando porque seguían preguntándome; “Laura, ¿dónde llevamos? ¿Qué podemos hacer? Eso fue impresionante, me sorprendió muchísimo, con lo cual se nota mucho el compromiso de los vecinos, cómo va creciendo la intención que tienen de separar los residuos”.

“A su vez, les mostramos y les explicamos el trabajo que se hace en el centro ambiental a los vecinos que se acercaron al Ecopunto y muchos ya conocen, muchos ya saben el trabajo que estamos haciendo, y eso también me sorprendió porque demuestra que el trabajo que implica comunicar y educar en la separación de residuos, va teniendo su efecto y sus consecuencias y eso nos pone muy contentos”, agregó la directora.

“Con respecto a las cantidades, si bien tuvimos que cortar un poquito antes, porque para las cuatro tuvimos que cortar por el tema de la lluvia, llegamos a llenar un camión que, si bien en otras oportunidades hemos llegado a llenar dos, esta vez no fue tanto. Quizás también el frío, el clima no ayudó, pero se llenó un camión, que es lo importante, y saber que siempre juntamos y que siempre activamos de alguna manera la educación de separar los residuos”, cerró.

Entre los elementos que se acercaron se hubo tela, pilas, papel y cartón, latas, aceite de cocina usado en botellas, llaves, vidrio, plásticos, artefactos eléctricos y electrónicos, ecobotellas y tapitas. En el caso del papel y cartón, se recibirán materiales de cualquier tamaño y color siempre que estén secos. También se aceptarán latas de conservas y gaseosas, mientras que el aceite de cocina deberá entregarse exclusivamente en envases cerrados.

Bajo la consigna “No hay planeta B” y el mensaje “Dale que somos campeones del reciclaje”, la campaña invita a la comunidad a sumarse activamente al cuidado del ambiente mediante pequeños cambios en los hábitos cotidianos.



