Soledad Soria: “En Formosa encontré las oportunidades que Jujuy me negó”

La licenciada en Enfermería llegó desde Jujuy en 2015. Se formó en la UNaF, trabajó en el Hospital de Alta Complejidad y actualmente se desempeña en la UTI de Clorinda y como docente de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Susana Soledad Soria, licenciada en Enfermería, oriunda de la provincia de Jujuy pero radicada en Formosa, expresó su profundo agradecimiento a las políticas públicas del Gobierno provincial que le permitieron estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente.

“Hace 11 años estoy en esta hermosa provincia que me dio muchas oportunidades”, subrayó Soria.

Puntualizó que llegó en 2015 e inició sus estudios en la Universidad Nacional de Formosa y luego, ingresó a trabajar al Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”.

Asimismo, indicó que “hace tres años trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Clorinda” y añadió que “también soy docente en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) en una cátedra que se llama Adulto y Anciano”.

Finalmente, la profesional de la salud y docente universitaria manifestó su anhelo de poder transmitirle este reconocimiento directamente al gobernado Gildo Insfrán.

“Me encantaría poder hablar con el Gobernador y agradecerle por todas las oportunidades que me dio esta provincia, que no me dio la mía. La oportunidad de trabajar, estudiar, tener un título, un trabajo estable y una familia”, destacó.

Y concluyó: “Le mando un saludo al Gobernador, y ojalá Dios quiera, y pueda verlo para darle las gracias en persona”.



