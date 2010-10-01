Laguna Blanca: Fiscalización y protección de los derechos de consumidores y usuarios

En Laguna Blanca, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario llevó adelante acciones de fiscalización y control comercial, en el marco de las políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y la protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Como resultado de las inspecciones realizadas en dos establecimientos comerciales de la ciudad, se procedió al secuestro y posterior destrucción de aproximadamente 50 kilogramos de mercaderías vencidas, las cuales no se encontraban aptas para el consumo humano.

Esta medida preventiva fue adoptada conforme a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar la salud de la población y asegurar condiciones adecuadas en la comercialización de productos alimenticios.

“Continuamos fortaleciendo la presencia territorial del Estado, promoviendo prácticas comerciales responsables y velando por el bienestar de toda la comunidad”, se destacó.















