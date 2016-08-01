Cuadrillas municipales avanzan en limpieza y desagües en barrios capitalinos

La Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública intensificó esta semana los trabajos de cuneteo, limpieza de canales y mantenimiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se desplegaron de manera simultánea en seis barrios.

En el Mariano Moreno, los operarios realizaron cuneteo de carga directa y manual sobre la avenida Pueyrredón. Allí también se trabajó en la limpieza de los cruces de calles y de las cámaras de desagües pluviales, puntos clave para evitar anegamientos cuando llegan las lluvias.

En paralelo, otra cuadrilla encaró la limpieza y el ordenamiento del yacimiento ubicado en el barrio San Jorge.

El operativo se completó con los equipos que trabajaron en los barrios del oeste y sur de la capital.

En el Namqom se avanzó con la limpieza del canal principal que corre paralelo a la ruta nacional 11, sobre el lado este.

El barrio Eva Perón recibió tareas de cuneteo mecanizado y manual. En El Porvenir y en Luján, las cuadrillas concentraron el trabajo en el cuneteo mecanizado de las calles.

En el 8 de Octubre, además del cuneteo mecanizado, se reparó y limpió el sistema de alcantarillado.

El despliegue se sostuvo con el aporte de las cooperativas que acompañan al municipio en el mantenimiento diario de los barrios.

Desde la Dirección remarcaron que estas intervenciones forman parte de un cronograma permanente. La idea es llegar a cada sector antes de la temporada de lluvias y garantizar el escurrimiento del agua en las zonas más comprometidas.



