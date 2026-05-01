Formosa se prepara para la avant premier de “Viacrucis formoseño, el más profundo”

Este jueves 4 de junio, a las 20.30 horas, el Cine Teatro Italia abrirá sus puertas para la Avant Premier del documental “Viacrucis Formoseño, el más profundo”, una producción realizada por Mixtura y Trama, con dirección de George Hamilton Pérez.

La presentación se desarrollará en el marco de un nuevo aniversario de la Asociación Italiana de Formosa y contará con entrada libre y gratuita.

Más que un documental, esta producción propone un viaje. Un recorrido por caminos, memorias y testimonios que reconstruyen la visión de Monseñor Pacífico Scozzina y de quienes hicieron posible una de las expresiones de fe más importantes de la provincia.

Filmado en apenas tres días, recorriendo más de mil kilómetros y realizado íntegramente con teléfonos celulares, el trabajo busca poner la mirada sobre las personas, las historias y los pequeños gestos que muchas veces quedan fuera de escena.