Dengue: Desarrollo Humano y la Municipalidad de Misión Laishí coordinaron acciones preventivas

Mediante una reunión que mantuvieron el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Marcelo Cañete y el intendente de la localidad, José Lezcano, en la que definieron los lineamientos de un amplio trabajo que se realizará de forma conjunta y requiere, también, del compromiso de los vecinos laisheños.

En la mañana de este lunes 1° de junio, el subsecretario Cañete, se reunió con el intendente Lezcano, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en el marco de la Campaña Provincial de Lucha contra el Dengue, que lleva adelante el Gobierno de Formosa en toda la provincia.

En el encuentro, que permitió definir una serie de actividades que serán desplegadas en los próximos días en esa localidad a fin de fortalecer la prevención que se viene llevando a cabo de forma diaria, participaron también otros funcionarios de la cartera de salud.

Cabe mencionar que, para la puesta en marcha del operativo sanitario, el Gobierno provincial dispondrá el traslado de brigadistas del nivel central que se sumarán a los equipos locales para recorrer los distintos barrios, casa por casa, donde realizarán tareas de descacharrizado, control de focos, fumigaciones domiciliarias, fumigaciones espaciales y entrega de repelentes.

Asimismo, se pondrá especial énfasis en el contacto directo con los vecinos, brindando información y recomendaciones sobre las medidas de prevención que deben aplicarse en los hogares para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti.

Al respecto, el subsecretario Cañete solicitó la colaboración de la comunidad y expresó: “Pedimos a las familias de Misión Laishí que recuerden la importancia de abrir las puertas a las brigadas para que puedan hacer su trabajo y, sobre todo, para que puedan mostrar y enseñar, una vez más, cuáles son los cuidados que deben cumplirse en las casas y cómo deben hacerse para lograr su máxima efectividad”.

En esa línea, remarcó que la participación de la población sigue siendo fundamental para sostener los buenos resultados alcanzados en Formosa en cuanto a la prevención del dengue.

“La eliminación de recipientes donde el mosquito pueda poner sus huevos continúa siendo la medida clave para evitar la reproducción del Aedes aegypti, porque sabemos que es un mosquito que vive en las casas. Por eso, insistimos en la importancia de mantener los patios limpios, desmalezados y libres de objetos que puedan acumular agua, donde el insecto pueda reproducirse”, señaló.

Finalmente, el funcionario destacó que las acciones previstas en Misión Laishí forman parte de una estrategia integral que se desarrolla de manera permanente en toda la provincia, mediante un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios.

“Estas actividades son el resultado de una planificación conjunta entre el Ejecutivo provincial y las intendencias de cada localidad, y que apuntan a intensificar la prevención y el cuidado de la salud de toda la comunidad”, concluyó.







