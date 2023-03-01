El municipio local celebra el primer año del Museo del Mercado Central

El Museo del Mercado Central cumple un año en la fecha y, desde el municipio capitalino, destacaron la importancia de sumar otro museo municipal y el significado que tiene para la comunidad, puesto que es la manera en que va rescatándose la historia de todos los formoseños.

La coordinadora del lugar, Graciela Cuyé, comentó al respecto “este fue uno de los primeros centros comerciales que tuvimos en la Villa de Formosa de aquel entonces, y también el que contó con la primera cámara frigorífica del lugar. El edificio, que es estilo “art deco” de la época de 1900, ya fue refaccionado, porque al principio fue de adobe y de palma, como se construían las casas en aquel entonces a finales de 1800”, detalló.

“Es importante destacar también – agregó –, que fue el primer bien adquirido por la Municipalidad de Formosa con la plata del pueblo, y por eso decimos que este es un espacio para todos, para toda nuestra comunidad, de acceso libre y gratuito, y no solamente tenemos el Museo del Mercado, sino también el Centro Cultural Municipal donde se hacen muestras, exposiciones y talleres con diversas actividades”, precisó Cuyé.

“Todos los que quieran acercarse a conocer, lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, sábados y feriados de 16 a 20, como así también el Museo Ferroviario en los mismos horario, para venir en momentos de ocio para conocer y transitar nuestra historia”, dijo la coordinadora para concluir.



