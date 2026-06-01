El curso PIM del Hospital de la Madre y la Mujer sumó otra semana de actividad

Invitan a las embarazadas a sumarse a este espacio gratuito que se ofrece todos los miércoles y brinda herramientas para acompañar el embarazo en su etapa final, el parto y el puerperio desde un enfoque integral y respetuoso.

Puesta en funcionamiento por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, desde el 2025, esta iniciativa de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) se consolida como un servicio más del Hospital de la Madre y la Mujer, que busca acompañar a las familias formoseñas en el proceso de gestación, nacimiento y crianza.

En ese marco, el encuentro de esta semana estuvo a cargo de las áreas de salud mental y kinesiología, que forman parte del equipo multidisciplinario que lleva adelante esta actividad, coordinada desde el servicio de obstetricia del nosocomio.

“Los profesionales de salud mental abordaron temáticas esenciales como cambios psicoemocionales en el embarazo, nuevos roles de la madre y del padre. Mitos y cultura respecto alembarazo. También hablaron de ansiedad, expectativas, lo esperable y lo patológico, y cuando es necesario consultar”, comentó la referente del curso PIM, la licenciada Erika Vacazur.

Seguidamente, indicó que con los especialistas en kinesiología se trabajó con la sobre los cambios físicos en el embarazo y como influyen en las posturas. “Además, se refirieron a los dolores, molestias y como corregirlos”, detalló.

En tanto, señaló que en el módulo de actividad física “realizamos pilates de piso y masajes de alivio para molestias comunes”.

La profesional subrayó que este taller no solo transmite conceptos médicos y científicos, sino que brinda contención afectiva, generando instancias muy enriquecedoras “para que las madres puedan expresar sus inquietudes, compartir experiencias, preguntar, sacarse dudas y prepararse de manera más segura para el momento del parto”.

En ese punto, Vacazur renovó la convocatoria a sumarse al curso. “Está abierto a todas las embarazadas, tanto a las que se atienden en los hospitales o en los centros de salud de los distintos barrios como también a las que reciben atención en el ámbito privado”.

“Pueden participar las que están en el último trimestre de su embarazo y asistir con el acompañante que elijan, que puede ser un familiar, amigo o amiga, pareja o quienes deseen. Las invitamos a aprovechar este espacio gratuito guiado por profesionales”, agregó.

Expo Aniversario

Al finalizar, señaló que el espacio PIM participará el próximo 27 de junio en la Expo Aniversario del Hospital de la Madre y la Mujer “con un stand donde presentará todo el año de trabajo desde la apertura del curso. Y compartiremos las experiencias de las embarazadas y de las familias que asistieron, en cuanto al proceso de parto, nacimiento y puerperio, con el objetivo de dar a conocer sus vivencias a la comunidad”.



