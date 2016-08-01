Expectativa por la premiación del Concurso Bienal de Cuentos y Relatos en la Asociación Italiana

El ámbito cultural formoseño se viste de gala ante la culminación del prestigioso Concurso Bienal de Cuentos y Relatos. Esta iniciativa, organizada por el Club Literario “Teddy Durán” de la Asociación Italiana de Formosa bajo la coordinación de Federico Princich, junto al Club de Lectura “Lectómanos”, representa el broche de oro de las actividades conmemorativas por el mes del 129° Aniversario de la tradicional institución.

La convocatoria resultó un rotundo éxito federal al recibir un total de 96 trabajos procedentes de diversas latitudes del país. Entre ellas se destacan obras enviadas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; localidades bonaerenses como Bahía Blanca, González Catán y Cañuelas; las ciudades santafesinas de Vera, Rafaela y Venado Tuerto; así como textos provenientes de Bariloche, Centenario, Mendoza Capital, Resistencia y una notable participación de autores de la provincia de Formosa.

La labor de evaluar este caudal de obras estuvo dividida en dos instancias. El jurado de selección estuvo integrado por Jessica Cabaña, Apolonio "Polo" Núñez y Eduardo Donkin, mientras que el jurado de premiación estuvo conformado por Roberto Benito Aranda, Federico Princich y el presidente de la Asociación Italiana, Alfredo Daniel Maglietti.

La esperada ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el miércoles 1 de julio a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Asociación Italiana de Formosa, ubicada en Avenida 25 de Mayo 353 (Altos). Durante el encuentro se reconocerá formalmente la calidad de las obras que lograron cautivar a los evaluadores por su originalidad, técnica y valor identitario.

Los grandes ganadores del certamen

El prestigioso Primer Premio, que además se alzó con la Mención Especial a la Imaginación y Originalidad Literaria, fue otorgado al autor formoseño Luis Carlos Ferreira Tor por su obra "El reloj solar de la Plaza San Martín".

Por su parte, el Segundo Premio viajó hacia la provincia de Neuquén de la mano de Eric Alexis Romero, autor del relato "La viuda del tigre".

El podio se completó con el Tercer Premio, adjudicado a Corina Beatriz Paccagnella, oriunda de la provincia de Buenos Aires, por su cuento "Titulares de un pasquín oportunista". Asimismo, se distinguió con una Mención de Honor al relato "El hacha", creado por el escritor formoseño Rolando José López.

Menciones especiales y distinciones al talento

El certamen también celebró diferentes aspectos de la narrativa a través de menciones específicas que destacan la riqueza del texto y la construcción de sus universos:

La distinción a la Innovación Literaria fue otorgada a Héctor Fazio por su obra "Estrago culposo". En tanto, el reconocimiento a la Contribución a la Identidad Regional recayó en el autor formoseño Daniel Oscar Orue por el cuento "El último canto del urutaú".

La Recuperación de la Memoria Histórica fue para Héctor Antonio Mendoza, de Formosa, por su relato "Evaristo Arias", mientras que el Rescate de la Tradición Oral se asignó a la escritora correntina María Graciela Llano por su obra "Leyenda de Curuzú la novia".

El jurado otorgó además un reconocimiento por Mejor Final a Eric Alexis Romero debido al contundente desenlace de "La viuda del tigre". El mismo autor festejó la mención al Personaje Memorable gracias a la figura de Nicolás "Colá" Albornoz, magistralmente delineada en la misma obra.

En cuanto a las caracterizaciones, el galardón al Personaje Mejor Construido fue para Monchi, una de las figuras más entrañables del certamen, perteneciente al cuento "Titulares de un pasquín oportunista" de Corina Beatriz Paccagnella. Por último, la mención al Personaje Popular fue para "El Alegría", una entrañable creación del autor formoseño Facundo Perkins.

Una doble cita con la literatura: Presentación de libro

La celebración de las letras en el marco del aniversario institucional se extenderá al día siguiente. El jueves 2 de julio a las 19:00 horas, en la misma sede, se realizará la presentación oficial del libro "9 días para despedirte" (Cuentos y Poemas), de la escritora quilmeña Corina Paccagnella.

Aprovechando su visita a Formosa para retirar el Tercer Premio, la autora ofrecerá una velada única donde los lectores locales tendrán la magnífica oportunidad de conocer en persona a la creadora de Monchi, el célebre personaje surgido del universo de "El Pasquín". El evento de presentación contará con entrada libre y gratuita, consolidando una semana inolvidable para la cultura regional en el reencuentro con las emociones, las palabras y la memoria histórica a través de la ficción.



