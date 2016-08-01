Una nueva edición del Festival de Yoga y Bienestar reunió a vecinos y a instituciones

La mañana del sábado pasado, alrededor de cien vecinos y vecinas participaron de la cuarta edición del Festival de Yoga y Bienestar, organizado por el Municipio de Formosa en el marco del Día Internacional del Yoga. Que la propuesta llegue a su cuarta edición no es un dato menor: habla de un espacio que se sostuvo y creció con el tiempo, dedicado al bienestar integral y a la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, con clases de distintos estilos de yoga, prácticas de respiración consciente y meditación.

La jornada mostró la amplitud del trabajo que despliega la Secretaría de Acción Social, que participó con varias de sus áreas y programas, a los que se sumaron instituciones invitadas de la ciudad. Desde la Dirección de Zoonosis y Protección Animal se ofreció un espacio de concientización sobre el cuidado animal y la salud pública ambiental. La Escuela de Artes y Oficios presentó una barra de tragos saludables a base de kombucha, a cargo del profesor Sergio, dentro de su trabajo en torno a los hábitos de alimentación saludable.

También dijo presente la Feria Emprendedora, que reunió a productores de la ciudad con elaboraciones artesanales y gastronómicas, velas aromáticas, artículos naturales y holísticos, y una propuesta de tarot. Y a través de la Dirección de Abordaje Territorial, la Lic. Belén González estuvo a cargo del Espacio de Psicología con la temática "Navegando Juntos".

A esa labor de la Secretaría se sumaron instituciones y referentes del bienestar de Formosa: el espacio Ayurveda Formosa, de la Dra. María Zorrilla; Therapy Social Club, dedicado a la escucha y a la construcción de vínculos más saludables; la Asociación Formoseña de Wushu, a cargo del profesor Matías Díaz; la Escuela de Yoga Integrador Formosa; y Honorius, con una clase de meditación y terapia con cuencos y cítara.

Esta continuidad se inscribe en una definición de la gestión del intendente Jorge Jofré: que el municipio ampliara su alcance más allá de los servicios básicos para acompañar también la calidad de vida cotidiana de la gente.

Consultada sobre el camino recorrido por esta propuesta, Paula Cattáneo, secretaria de Acción Social, puso el acento en la idea de sostener en el tiempo. "Llegar a la cuarta edición quiere decir que esto no fue una actividad de un día, sino algo que venimos cuidando año a año porque la gente lo hizo suyo", señaló. Luego enmarcó la jornada en una manera de entender la gestión: "Para mí esto es lo que significa pensar la ciudad. No son actividades sueltas, es una forma de trabajar que sostenemos desde que el intendente decidió que el municipio llegara más lejos. Y la sostenemos yendo al barrio, escuchando qué necesita la gente y respondiendo con propuestas que mejoren su vida de todos los días".

Finalmente, la Secretaría agradeció de manera especial la participación de los profesores María Ángeles Rodríguez, Marcelo Villamayor, Luz Gallaro y Juan Honorífica Arguelles (Honorius), quien con su cítara logró unir el cuerpo y la mente en un mismo momento.



