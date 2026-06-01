"Pato Pampa" abre en Formosa

Formosa suma una nueva propuesta comercial de primer nivel con la llegada de PATO PAMPA, una de las marcas de indumentaria urbana más reconocidas del país, que próximamente inaugurará su franquicia oficial en la ciudad. El nuevo local estará ubicado en calle España 273, en pleno centro formoseño.

Con una identidad profundamente ligada a las raíces argentinas, Pato Pampa se ha consolidado a lo largo de los años como una marca referente en moda urbana para hombres y mujeres, combinando diseño, calidad y tradición en cada una de sus colecciones.

La firma ofrece una amplia variedad de prendas y accesorios para ambos géneros, incluyendo remeras, camisas, chombas, sweaters, camperas, jeans, pantalones, calzado, carteras, bolsos, billeteras, fragancias y otros complementos que acompañan un estilo moderno y versátil.

La historia de Pato Pampa tiene sus raíces en una familia de sastres con más de cinco décadas de experiencia en la industria textil argentina. Esa tradición se refleja hoy en una marca que apuesta por materiales nobles y de alta calidad, utilizando los mejores algodones, lanas, denim y gabardinas, además de innovadoras combinaciones de texturas y colores que distinguen cada temporada.

Actualmente, la marca presenta su colección Otoño-Invierno 2026 denominada “TEMPLE”, una propuesta inspirada en la fortaleza, la identidad y el espíritu de quienes enfrentan nuevos desafíos sin perder sus raíces.

Uno de los aspectos que diferencia a Pato Pampa es su fuerte compromiso con la producción nacional. La empresa trabaja junto a productores chaqueños e instituciones como el INTA Sáenz Peña en el desarrollo de algodón argentino de calidad premium, fortaleciendo la cadena de valor textil y promoviendo el crecimiento de la industria nacional.

La llegada de Pato Pampa a Formosa representa una importante inversión para el comercio local y una nueva alternativa para quienes buscan prendas de calidad, diseño y estilo con sello argentino.

En los próximos días se darán a conocer los detalles de la inauguración oficial, que marcará el inicio de una nueva etapa para la marca en la provincia.

Pato Pampa – Formosa España 273

Para conocer las novedades sobre la inauguración, lanzamientos, promociones y nuevas colecciones, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de la franquicia en Instagram: @patopampaformosa @patopampa

Sitio web oficial: www.patopampa.com.ar