Martín Sotelo recorrió la feria de Ciencias de la EPEP 246 de El Espinillo
En una jornada signada por la investigación y las ciencias, donde niños y niñas demostraron su potencial de pequeños científicos se concretó exitosamente la feria en la Escuela Primaria 246 de El Espinillo.
Para el edil Justicialista, la educación es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos.
"En nuestra provincia, gracias a las políticas inclusivas e igualitarias del Modelo Formoseño, la educación pública es de primera calidad sin importar en qué rincón del territorio te toque nacer. Ese piso de igualdad es el que permite que hoy estemos formando estudiantes con un fuerte perfil de investigación, capaces de observar su realidad, buscar soluciones científicas y pensar de manera crítica desde la escuela primaria", sostuvo.
Finalmente la máxima autoridad del Concejo Deliberante espinillense manifestó su más profundo reconocimiento y felicitación a toda la comunidad educativa: a los docentes que guían con tanta pasión, a las familias que acompañan el esfuerzo y, sobre todo, a los estudiantes que se animan a descubrir el mundo a través de la ciencia. "Como equipo, renovamos nuestro compromiso absoluto de seguir impulsando y declarando de interés cada iniciativa que ponga en valor el conocimiento local. ¡Hay futuro porque hay escuela activa!", cerró.