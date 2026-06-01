El Hospital de El Potrillo fortalece el cuidado de la salud sexual y reproductiva

Con acciones preventivas y el acceso gratuito de la población a estudios esenciales.

Con una importante convocatoria, el lunes 22 de junio el Hospital de El Potrillo, localidad del Departamento Ramón Lista en el oeste de la provincia de Formosa, llevó adelante una jornada de promoción de la salud y prevención de enfermedades, destinada a fortalecer el acceso de la comunidad a los servicios gratuitos orientados al cuidado de la salud sexual y reproductiva.

La actividad incluyó charlas educativas sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la importancia de la realización periódica del Papanicolaou (PAP) y del test para la detección del Virus del Papiloma Humano (HPV), estudios fundamentales para identificar de manera temprana este virus y las lesiones que pueden evolucionar hacia un cáncer de cuello uterino.

Asimismo, los profesionales brindaron información acerca de los métodos anticonceptivos disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud y ofrecieron consejería sobre planificación familiar, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad, la toma de decisiones informadas y el autocuidado.

Toma de muestras

Paralelamente, como parte de la jornada, el equipo de salud efectuó un total de 28 tomas de muestras para estudios de PAP y test HPV a mujeres de la localidad, facilitando el acceso a estos controles fundamentales para el cuidado integral de la salud.

Al respecto, el director del Hospital de El Potrillo, licenciado Orlando Eren, destacó la importante participación de la comunidad y el compromiso demostrado por el equipo sanitario. Además, remarcó que la prevención constituye una de las herramientas más eficaces para proteger la salud de las mujeres.

“Queremos que cada vecina conozca los estudios que tiene a disposición de forma gratuita y comprenda que realizarse el PAP y el test HPV puede marcar una diferencia significativa en el cuidado de su salud. La detección temprana salva vidas y por eso trabajamos permanentemente para garantizar el acceso a estas prestaciones”, señaló.

En esa línea, valoró que “la respuesta de la comunidad a esta nueva convocatoria fue muy positiva”. Y al mismo tiempo, indicó “seguiremos trabajando y organizando más actividades como esta para garantizar que la población tenga acceso a los servicios de salud que necesita, tal como insiste permanentemente el gobernador Gildo Insfrán, y que podemos concretar gracias al acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano”.

Al finalizar el evento las participantes compartieron un rico desayuno y se efectuaron sorteos con la entrega de premios y obsequios.



