Encuentro de la Red de Bibliotecas en el marco del Día Nacional del Libro

En el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial de la ciudad de Formosa se impulsó un evento conmemorativo por el Día Nacional del Libro, fecha que se celebra el 15 de junio en la Argentina desde 1908.

Un encuentro destinado a los integrantes de la Red Provincial de Bibliotecas se llevó a cabo en la mañana de este miércoles 17, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la licenciada Graciela Buiatti, directora de Patrimonio Sociocultural, área dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación.

Durante la jornada de trabajo, desarrollada en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial de Formosa, se expusieron “los libros nuevos que se han adquirido en el marco de la Feria Nacional del Libro, como así también los inéditos pertenecientes a otras bibliotecas”. Del mismo modo que se abordaron “las problemáticas actuales de las bibliotecas populares y las institucionales”, informó la funcionaria.

En líneas generales, esas fueron las cuestiones que se trabajaron esta única jornada, en tanto que, anticipó que este jueves 18 “habrá una reunión virtual con los delegados culturales de los Municipios y Comisiones de Fomento para tratar, fundamentalmente, los archivos”.

Además, de otras acciones que “ellos vienen emprendiendo con el fin de resguardar el patrimonio material como inmaterial”, destacó.

Después consignó Buiatti que, en general, “el formoseño sigue eligiendo el libro impreso”, pero también hizo notar que “los avances tecnológicos permiten llegar a determinadas obras”, con lo cual, “de distintas maneras, el libro sigue siendo un instrumento importante para la humanidad”.

Por último, recordó que los libros de autores formoseños y de la región están contenidos en la biblioteca que está en el Archivo Histórico, los que pueden ser consultados para lecturas e investigaciones de diversa índole.



