En el Día del Bioquímico destacaron el compromiso y la excelencia de los profesionales de la Red de Laboratorios

El ministro Atencia expresó su reconocimiento a los bioquímicos formoseños, especialmente a quienes se desempeñan en la Red Provincial de Laboratorios, cuya labor resulta fundamental para el fortalecimiento del sistema público de salud y el cuidado de la población.

En el marco del Día del Bioquímico, que se celebra en la Argentina cada 15 de junio, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, felicitó e hizo llegar un muy afectuoso saludo a todos los profesionales de la bioquímica, destacando su valioso aporte al sistema sanitario y su compromiso permanente con la salud de la comunidad formoseña.

La fecha recuerda el nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, destacado profesional de la salud e impulsor de la carrera de Bioquímica en el país, quien sentó las bases científicas y profesionales para su crecimiento y consolidación.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria puso especialmente en valor el trabajo que llevan adelante los bioquímicos que integran la Red Provincial de Laboratorios, coordinada por la Dirección de Laboratorio Provincial de Referencia, un área estratégica que permite garantizar diagnósticos oportunos, precisos y de calidad en todo el territorio provincial.

“Los bioquímicos cumplen una función esencial dentro del sistema de salud. Su labor, muchas veces silenciosa pero indispensable, constituye uno de los pilares fundamentales para la prevención, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de múltiples patologías”, señaló el funcionario.

Asimismo, remarcó la capacidad técnica, el profesionalismo y la vocación de servicio demostrados diariamente por estos profesionales, “lo que permite sostener altos estándares de calidad y brindar respuestas eficientes ante las distintas demandas sanitarias”, contribuyendo de manera determinante al fortalecimiento de las políticas públicas en salud delineadas por el Gobierno de Formosa.

Como mensaje de cierre, Atencia enunció: “Feliz día a todas y a todos mis colegas, a todos los que abrazamos esta amada profesión con pasión, responsabilidad y compromiso. Gracias por el esfuerzo y la dedicación que demuestran cotidianamente. Va para todos ustedes, mi más sincero reconocimiento”.



