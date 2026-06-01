Actividades por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Piel

Se busca crear conciencia sobre la importancia del cuidado y la prevención del tumor más frecuente en el ser humano, promoviendo hábitos de fotoprotección y la detección temprana.

Por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Piel, que se recuerda cada 13 de junio, se realizaron en la vía pública actividades para generar conciencia sobre los cuidados a tener en cuenta sobre esta enfermedad.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, la doctora Tatiana Sosa, dermatóloga del Hospital Interdistrital Evita y responsable del Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Piel, comentó que la iniciativa fue llevada a cabo en la Peatonal de la ciudad capital, ubicada en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Rivadavia.

Destacó que se trató de “una actividad en conjunto con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, el Laboratorio Provincial Laformed, así como también nos acompañó la industria farmacéutica, resaltando la importancia del cuidado de la piel en general y la detección temprana del cáncer de piel”.

Remarcó que ello es muy importante, teniendo en cuenta “nuestra región”, ya que en el norte argentino, las altas temperaturas y la intensa radiación ultravioleta (UV) durante gran parte del año hacen que la prevención activa sea vital para evitar lesiones cutáneas y el desarrollo de melanomas.

“El cáncer de piel a nivel mundial es el más frecuente y en Formosa tenemos radiaciones ultravioletas altas todo el año, lo que resalta la importancia del cuidado de la piel en general, teniendo en cuenta que el cáncer de piel es producido principalmente por la radiación solar acumulada a lo largo de toda la vida, o sea que es el factor principal que provoca su desarrollo”, enfatizó.

A su vez, consultada sobre el Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Piel, hizo notar que fue puesto en marcha “por la importancia que le da el Gobierno de Formosa a lo que es el cuidado de la salud en general, viendo la alta incidencia y la presentación en nuestros pacientes de cáncer de piel”.

En ese marco, valoró también “el trabajo en conjunto con los diferentes centros de salud, donde los casos pueden ser diagnosticados en la provincia, así como pueden ser estudiados, estadificados y tratados”.

“Hoy en día, Formosa ya no necesita hacer derivaciones para lo que es el tratamiento del cáncer de piel en general”, puso de resalto, al concluir.



