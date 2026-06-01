El vergonzoso fracaso de Parmetler, Grippaldi y Merlo con su gremio paralelo fantasma

La historia política de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) acaba de registrar su página más oscura y, al mismo tiempo, la más patética. El fulminante naufragio del intento de implantar un gremio paralelo docente universitario no solo expone las limitaciones políticas de sus promotores, sino que desnuda una matriz de gestión totalmente agotada, caracterizada por la arbitrariedad, el apriete y el desprecio absoluto por la normativa institucional.

El diseño de este artefacto sindical lleva firmas del exrector Augusto Parmetler, el actual vicerrector a cargo del rectorado, Vicente Emilio Grippaldi, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ricardo Merlo. Estos personajes pretendieron forzar a apropiarse del gremio CEDUF, realizando una asamblea paralela, designando una junta electoral trucha con un cronograma electoral endeble en el marco de una ilegalidad total.

Lo verdaderamente alarmante de este episodio no es la mera impericia de sus autores, sino los métodos siniestros empleados. Lejos de la tradición de debate y consenso que debe primar en una casa de altos estudios, la estrategia del oficialismo se basó en el hostigamiento directo y la extorsión: intimaciones directas a los docentes, persiguiéndolos para forzar una adhesion obligada en participacion de supuestas asambleas y en integrar junta electoral sin respetar el estatuto del gremio.,el intento burdo de comprar voluntades utilizando el dinero y los recursos del erario público de la propia UNaF, una caja utilizada sin ningún tipo de pudor para intentar convalidar su circo ilegal.

La respuesta del cuerpo docente ante semejante avanzada fue un cachetazo de dignidad. La gran mayoría de los profesores de la UNaF leyó con lucidez el trasfondo de esta maniobra y decidió no acompañar la ilegalidad. El colectivismo docente optó por mantener su representación a través de las vías legales y acompañar todo lo resuelto en asambleas masivas , dejando al descubierto el aislamiento total de las autoridades.

Con este nuevo revés, la administración que encabezan Grippaldi, Parmetler y Merlo ingresa definitivamente en el terreno del descrédito absoluto. No se trata únicamente de una derrota política menor; es la constatación de que los métodos basados en la desprolijidad, el apriete y la búsqueda del pensamiento único ya no encuentran eco en una comunidad que exige transparencia.

El intento de colonizar el espacio gremial mediante el asedio y la billetera concluyó en un fiasco total y un fracaso , una vez mas los afiliados le dijieron no a la ilegalidad…



