El gobernador Insfrán se reunió con el Colegio de Ingenieros

Dialogaron sobre la actualidad y los desafíos de los sectores productivos en la provincia de Formosa, sin pasar por alto la situación de la paralización de la obra pública nacional, que genera gran preocupación, especialmente para el desarrollo de infraestructura y proyectos en tal sentido.

En la mañana de este jueves 11 de junio, el gobernador Gildo Insfrán recibió en Casa de Gobierno a la nueva conducción del Colegio Público de Ingenieros de Formosa. También el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, participó de esta reunión.

Este encuentro se concretó en el marco del Mes de la Ingeniería y en vísperas de la 2° edición de la Expo Ingeniería, a realizarse este fin de semana en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

El primer mandatario dijo que en ese contexto “dialogamos sobre la actualidad y los desafíos de los sectores productivos en nuestra provincia, la importancia de la infraestructura para el desarrollo y nos plantearon su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de paralizar completamente las obras públicas”.

Sin embargo, aseveró que “a pesar de las adversidades, seguimos avanzando y acompañando el desarrollo de las profesiones que son fundamentales para el crecimiento de Formosa”. Y cerró enviando un cálido saludo a todos los profesionales.



