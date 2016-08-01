“El sueño de mis hijos se está haciendo realidad y quiero que otras mamás también crean”

Clara Echegóyen mamá de los mellizos Augusto y Lionel Leiva, de 11 años, compartió con emoción la historia de sus hijos, quienes desde hace dos años forman parte del Club Social Deportivo Colón, de Colonia Caroya, provincia de Córdoba. Los niños viven allí junto a su padre, César Leiva, persiguiendo el sueño que comenzó cuando eran muy pequeños: convertirse en futbolistas.

En ese camino, Clara expresó un profundo agradecimiento al intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, por el acompañamiento permanente que les brinda a su familia. "Quiero agradecerle de corazón porque siempre está presente. Gracias a su ayuda mensual podemos afrontar parte de los gastos que demanda que mis hijos estén lejos de casa. Cuando surge alguna urgencia o necesitamos pasajes para que puedan regresar, también encontramos su apoyo. Ese gesto significa muchísimo para nuestra familia y nunca voy a dejar de valorarlo", expresó.

La historia de Augusto y Lionel comenzó en Ingeniero Juárez, donde dieron sus primeros pasos en una escuelita de fútbol que actualmente se llama Defensores del Oeste. Fue allí donde un captador de talentos llegó a la ciudad y observó las condiciones de los chicos. Posteriormente, Federico Martínez, del Club Social Deportivo Colón de Colonia Caroya, decidió incorporarlos a la institución para que continuaran su formación deportiva.

Hoy ambos continúan con sus estudios mientras entrenan y crecen deportivamente. Su padre, César Leiva, vive junto a ellos en Córdoba y además colabora con tareas en el club para ayudar a sostener los gastos diarios y los viajes que demanda la actividad deportiva.

Con emoción, Clara recordó que el fútbol siempre fue el gran sueño de sus hijos y aseguró que el sacrificio de toda la familia vale la pena cuando los ve felices luchando por sus objetivos.

Finalmente, dejó un mensaje para todas las familias de Ingeniero Juárez: "A todas las mamás les digo que crean en sus hijos y los acompañen. Cuando lleguen captadores de talentos a Ingeniero Juárez, anímense a darles esa oportunidad. Nunca sabemos cuándo puede aparecer la posibilidad que les cambie la vida. Detrás de cada sueño hay mucho sacrificio, pero también muchas recompensas. Si nuestros hijos tienen pasión y nosotros los acompañamos, todo es posible", concluyó Clara.