En primera persona: Abraham, la historia de un joven emprendedor

Soy Abraham Ezequiel Ramírez, de Formosa Capital.

Quiero compartir mi historia porque creo que puede inspirar a muchos jóvenes de nuestra provincia.

Realicé mis estudios en Formosa y, con el objetivo de seguir creciendo, continué mi formación en Buenos Aires. Desde muy joven tuve la convicción de superarme y buscar nuevos desafíos.

A los 19 años tuve la oportunidad de ingresar a una multinacional y trabajar en la planta de Oxbow Copetro, vinculada a la industria del petróleo. Allí pasé cerca de cuatro años, una etapa que marcó profundamente mi crecimiento profesional y personal. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de aprender, adquirir experiencia y desarrollarme dentro de una empresa de ese nivel.

Con esa base y la experiencia adquirida, decidí dar un nuevo paso en mi carrera y salir de Argentina para buscar nuevas oportunidades en Brasil. Actualmente trabajo en el área de Ingeniería Eléctrica, participando en proyectos, obras e industrias, donde continúo creciendo profesionalmente.

Hoy tengo 25 años y mi mayor objetivo es seguir capacitándome, sumar experiencia internacional y participar en proyectos cada vez más importantes. Mi sueño es construir una carrera con proyección internacional y demostrar que, con esfuerzo, disciplina y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad.

Muchas gracias por el espacio. Espero que mi historia pueda motivar a otros jóvenes formoseños a seguir preparándose y a no tener miedo de perseguir nuevas oportunidades.