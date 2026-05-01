El ministro Atencia envió una cálida salutación a los graduados de Ciencias Económicas en su día

Al recordar la fecha, destacó el compromiso, la responsabilidad y el aporte fundamental de estos profesionales al fortalecimiento de las políticas públicas reconociendo especialmente a quienes desempeñan su labor en el sistema de salud provincial.

En el marco de la conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas, que se celebra cada 2 de junio, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, extendió un afectuoso y cordial saludo a todos los profesionales del sector.

De manera especial, reconoció la labor de quienes se desempeñan en el ámbito de la salud pública provincial, atento al papel tan importante que desempeñan para garantizar transparencia, eficiencia y sustentabilidad en los procesos y gestiones.

“Envío un reconocimiento y un merecido homenaje a estos profesionales que, desde sus diferentes roles, contribuyen al fortalecimiento económico, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos transitando como país, producto de las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y que tanto están perjudicando a nuestra economía”, expresó Atencia.

Enfatizó en ese punto, “estamos en un momento lleno de desafíos, donde los especialistas en economía cobran una destacada relevancia, teniendo en cuenta que su intervención resulta primordial para construir escenarios, sobre todo, más equitativos para la población”.

Como mensaje de cierre, el titular de la cartera sanitaria invitó a los profesionales graduados en Ciencias Económicas a “redoblar su compromiso social de ser un puente entre las necesidades de las personas, especialmente de las formoseñas y formoseños, y el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país”.



















