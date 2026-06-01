El Cuerpo de Cadetes de la Policía recibió una capacitación sobre el buen trato a los adultos mayores

Con fuerte hincapié en la formación humana y comunitaria, los aspirantes participaron de un Taller de Concientización sobre el Abuso y Maltrato al Adulto Mayor.

En la tarde de este jueves 11, el Instituto Superior de Formación Policial de la Policía de Formosa fue sede de una importante jornada de capacitación y sensibilización bajo el lema: “Derechos y valores sociales de las personas mayores, contribuyendo a la construcción de comunidades más inclusivas, solidarias y respetuosas”.

El encuentro, organizado por la Caja de Previsión Social (CPS), se llevó a cabo en el marco de las acciones preventivas y educativas previas al 15 de junio, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato y el Abuso al Adulto Mayor y estuvo destinado al Cuerpo de Cadetes.

El administrador general de la CPS, Rolando Javier Ramírez, destacó el valor estratégico de introducir estas temáticas en el trayecto formativo de los futuros oficiales. Explicó que “la idea es que, frente al trato que reciben los adultos mayores por parte del Gobierno nacional, demostrar que aquí en Formosa no ocurre eso”.

“Todos sabemos que el gobernador Gildo Insfrán siempre lo repite, él está siempre a favor de los niños y de los adultos mayores”, afirmó y añadió que “como los efectivos policiales son quienes brindan la seguridad día a día en nuestra provincia, queríamos acercar y hablar con ellos en relación a lo que significa esta fecha mundial”.

De este modo, indicó que el equipo técnico de la Caja, expuso sobre los tipos de abuso y las miles de políticas públicas que hay dentro de la provincia en cuanto a infraestructura, el IPS, la Caja de Previsión Social, el Plan Nutrir y los bolsones saludables. “Siempre teniendo presente a nuestros adultos mayores”, concluyó.

“El Modelo Formoseño reconoce a los adultos mayores”

Por su parte, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela Parola, acompañó la jornada y fundamentó el valor estratégico de que el trayecto formativo de los futuros oficiales esté impregnado de perspectiva social, diferenciándolo tajantemente de la doctrina represiva de la gestión de Javier Milei.

“Se trata de una política de Estado el hecho de que la formación policial incluya este tipo de actividades de sensibilización”, expresó, remarcando que “desde hace mucho tiempo, en el Modelo Formoseño, la Policía es parte de la comunidad organizada”.

Entonces, marcó que este tipo de capacitaciones “ayudan a reconocer situaciones sociales y brinda herramientas para poder intervenir con un enfoque más comunitario”.

En este sentido, diferenció con lo que sucede a nivel nacional que “denigran a los adultos mayores y hacen creer al resto de la población que son descartables”, asegurando que “el Modelo Formoseño reconoce a los adultos mayores a través de las Casas de la Solidaridad, residencias de adultos mayores y distintos trabajos que también se hacen desde la Caja de Previsión Social y las demás áreas”.

Al ser consultada sobre las sesiones que coincidían con jornadas represivas, Parola fue tajante: “No solo sesionamos en ese contexto, sino que es una cosa que lamentablemente se ha vuelto constante todos los miércoles. El Congreso de la Nación está vallado con los jubilados reclamando afuera, y realmente, como nunca se ha visto, se vive una militarización de la zona”.

Lamentó que “hay una agresividad absoluta hacia las personas mayores y ahora hacia las personas con discapacidad que reclaman lo que les corresponde: un salario digno y el reconocimiento al trabajo de toda su vida, algo que les es negado por este Gobierno nacional”.

Por eso, al concluir, enfatizó en que “tenemos que destacar la paz social que existe en Formosa”, y aseveró que “esto tiene que ver con un modelo y una ideología política donde el hombre y la mujer formoseña, tenga la edad que tenga, está en el centro de las políticas públicas”, cosa que “lamentablemente, Nación no lo va a entender nunca”, cerró.



