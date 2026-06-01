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El Gobernador encabezará el acto por el Día de la Bandera


Como en cada oportunidad, se tomará la Promesa de Lealtad al símbolo patrio por parte del estudiantado de 4° año de primaria y la Jura de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

El próximo sábado 20 de junio, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezará el acto conmemorativo del Día de la Bandera y el 206° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano que iniciará a las 8:30 horas en el Mastil Municipal y, luego, continuará en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital.

Según el programa, el mandatario arribará al Mástil ubicad en avenida 25 de mayo y San Martín, donde estarán presentes las delegaciones y abanderados estudiantiles, de fuerzas de seguridad y policiales, funcionarios y público en general.

Allí se hará la ceremonia del izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de Formosa con los acordes de la canción Aurora interpretada por la banda de música de la Policía de la provincia y el depósito de ofrendas florales, como así también un simbólico minuto de silencio.

Luego, para las 9 horas, Insfrán se trasladará hacia el Estadio Cincuentenario, en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la avenida Antártida Argentina donde presidirá el acto central que incluirá la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional por parte de estudiantes de 4to año del Nivel Primario.

Para dicha acción, se presentarán las banderas de ceremonia y entonarán los respectivos himnos, con la lectura de una poesía por parte de un representante estudiantil.

A su término, el titular de la cartera educativa, Julio Araoz, estará a cargo de la Promesa del estudiantado y, después, hará lo propio con la Toma de Juramento al símbolo patrio por parte de los soldados del Ejército Argentino y cadetes de la Policía de Formosa, el jefe de la Guarnición Ejército y jefe del Regimiento de Infantería Monte N°29, coronel Gustavo Insaurralde.