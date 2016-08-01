El "Gladiador del Sur", la ola polar más fuerte del año, llegará a Formosa?





De acuerdo con el pronóstico nacional por regiones, este inicio de semana estará marcado por un ambiente mayormente nublado e inestable en el norte argentino, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 5 °C y 12 °C en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco.





AgroLatam advirtió: "Además del fuerte descenso térmico, el fenómeno tendrá consecuencias sobre la producción agrícola, la ganadería, el transporte y el consumo energético". Desde el sitio especializado en producción agropecuaria dan por hecho que fuertes heladas golpearán a campos de todo el país.





Qué es este fenómeno

El "Gladiador del Sur" es el término utilizado popularmente por especialistas y medios meteorológicos para describir una de las olas de frío polar más intensas del año en Argentina. El fenómeno se caracteriza por el ingreso de una masa de aire muy frío proveniente del sur, que provoca temperaturas bajo cero y posibles nevadas en la Patagonia y la región central. En el contexto actual de finales de junio de 2026, esta ola polar está avanzando fuertemente sobre el territorio argentino, afectando incluso a provincias del norte como Corrientes con un marcado descenso térmico y heladas.



Pronosticadores anticipan una considerable baja de temperaturas, fenómeno que se concentrará a nivel país en el límite con Brasil. Habrá heladas en el campo y se espera sensaciones térmicas bajo cero.