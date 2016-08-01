El Archivo Histórico Provincial prepara un conversatorio y muestras documentales por la Provincialización

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Provincialización de Formosa, la Dirección de Patrimonio Socio Cultural diagramó una serie de actividades especiales orientadas a rescatar, investigar y difundir el acervo documental de este hito fundamental para la identidad formoseña.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Francisco Gutiérrez, responsable del Archivo Histórico, detalló la agenda prevista y confirmó que el próximo martes 30 de junio, a partir de las 9:30 horas, se llevará a cabo el conversatorio central titulado “Formosa: de Territorio Nacional a Provincia. Dimensiones y fuentes para la investigación histórica”, en la sede del Archivo Histórico y Biblioteca Provincial.

“Vamos a realizar un conversatorio referido a la Provincialización para abordar por qué ocurrió este evento tan importante para nuestra provincia”, anticipó.

Asimismo, precisó que durante toda la semana las puertas de la institución permanecerán abiertas con una propuesta integral, al comentar que “vamos a hacer muestras de libros y documentos, todo referido a la Provincialización y a la historia de nuestra provincia”.

Participación comunitaria y escolar

Además, Gutiérrez remarcó que “la convocatoria es abierta al público en general”, haciendo especial hincapié en la articulación con el sistema educativo local para garantizar “el acceso de las juventudes a la memoria histórica”.

Para esta jornada, indicó que participarán estudiantes del sexto año de la EPES N° 67 “Emilio Puchini” y de cuarto año del Colegio Secundario “Don Bosco”.

Confirmó también que la disertación principal estará a cargo del reconocido profesor de historia Javier Núñez, “quien abordará el proceso de Provincialización de Formosa, sus distintas dimensiones y las principales fuentes para su investigación, promoviendo la reflexión sobre un hecho clave en la construcción de la identidad provincial”.

“Es una oportunidad para venir a presenciar y conocer un poco la historia de nuestra provincia, comprender cómo vivía la gente de esa época y poner en valor nuestro pasado”, concluyó Gutiérrez.



