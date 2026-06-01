El Colegio Secundario “Don Bosco” albergó taller contra el maltrato a las personas mayores

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha que se conmemora anualmente el 15 de junio desde 2006 y que fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2011.

En la Escuela Privada de Nivel Medio “Don Bosco” se llevó a cabo un taller contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Estudiantes de quinto y sexto año participaron de la jornada de concientización organizada por la Caja de Previsión Social (CPS) y la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES).

Al respecto, al dialogar con AGENFOR, el licenciado Marcelo Antonio Godoy, director de la EPNM “Don Bosco”, puso en valor la iniciativa desarrollada a partir de un trabajo conjunto entre la COES y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES), en coordinación con la CPS.

“Ya el año pasado tuvimos talleres en una jornada con los chicos de sexto año y en esta oportunidad trabajamos con estudiantes de sexto año, de la primera y la segunda división, así como con los de la primera división de quinto año, versando en políticas y procedimientos en cuanto a evitar el maltrato y el abuso del adulto mayor”, indicó el directivo.

Remarcó que, teniendo en cuenta que “el 15 de junio es el día mundial en ese sentido”, los jóvenes trabajaron en “una serie de actividades para concientizar sobre el cuidado, el respeto y el valor del adulto mayor, así como la convivencia armoniosa en la familia”.

“Nuestra comunidad educativa pastoral está muy arraigada en la tradición de los abuelos, los padres y los exalumnos, entonces hay un valor intrínseco en cuanto al cuidado del adulto mayor –subrayó-. Permanentemente se enriquece con los valores de cada una de las familias”, de manera que los alumnos abordaron esta temática “con gusto y alegría”.

Por su parte, Vanesa Duarte, de la CPS, destacó que el Gobierno provincial, a través de sus instituciones, “trabaja en pos del bienestar de nuestros adultos mayores” y un nuevo ejemplo de ello fue este taller desarrollado en el Colegio Secundario “Don Bosco”, donde “estuvimos concientizando a nuestros jóvenes en el cuidado, el buen trato, la empatía y en darles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan contarles a los adultos mayores que los rodean sobre las inmensas actividades que tenemos, así como los derechos que en Formosa son una realidad”.

Mencionó aquí a los gimnasios terapéuticos, las Casas de la Solidaridad y “la diversidad de talleres y actividades que buscan el bienestar biopsicosocial de nuestros adultos mayores en la Caja de Previsión Social”.

Respecto de la recepción que tuvieron en la EPNM “Don Bosco”, apreció que fue “muy buena, los chicos dejaron unos mensajes muy hermosos, así que la actividad dio buenísimos resultados. El corazón salesiano es muy abierto a este tipo de cuestiones de empatía y de calidad social”, ponderó.

Por último, Paula Palacio Helbling, integrante del equipo técnico de la COES, consideró importante llevar adelante este tipo de charlas “que generen conciencia, sobre todo, en los jóvenes, ya que entre ellos y los adultos mayores hay una diferencia generacional”.

Por esa razón, planteó, es que “se trata de generar una colaboración entre generaciones, porque, al fin y al cabo, todos somos una comunidad que nos desarrollamos juntos, nos abrazamos y nos contenemos”, concluyó.



