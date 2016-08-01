La base SIPEC en Clorinda fortalece la capacitación comunitaria en RCP y primeros auxilios

Mediante charlas y talleres didácticos que se desarrollan en distintos espacios comunitarios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa promoviendo acciones de capacitación comunitaria para fortalecer la respuesta de la población ante situaciones de emergencia.

En ese marco, personal de la base Clorinda del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, llevó adelante una charla sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxiliosen la Iglesia Evangélica “Más que Vencedores”

La actividad estuvo destinada a los feligreses de esa institución, quienes participaron activamente de una jornada orientada a incorporar conocimientos y habilidades que pueden resultar determinantes para salvar vidas.

Durante la capacitación, los profesionales explicaron paso a paso cómo realizar correctamente las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y adultos, remarcando la importancia de su aplicación inmediata frente a un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, se brindaron herramientas de primeros auxilios para actuar ante situaciones críticas como ahogamientos, atragantamientos y otras emergencias que pueden presentarse tanto en el ámbito doméstico como en la vía pública. Entre estas, la maniobra de Heimlich para desobstruir la vía aérea.

La capacitación incluyó, además, pautas para el abordaje inicial de personas que atraviesan una emergencia relacionada con la salud mental.

Además, el equipo del SIPEC hizo especial hincapié en la importancia de activar de manera inmediata el sistema de emergencias mediante la llamada a la línea telefónica gratuita 107 y dio recomendaciones sobre cómo actuar hasta la llegada del personal de salud especializado.

La directora del Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, doctora Bernardita Obst, destacó que este tipo de actividades permiten acercar conocimientos esenciales a la comunidad. “En esta oportunidad, a cargo de la base SIPEC de nuestro hospital, en lo que tiene que ver con Reanimación Cardiopulmonar y primeros auxilios”, mencionó.

En ese punto, ahondó que, enseñar estas herramientas a la población pueden marcar la diferencia en los primeros minutos de una emergencia. “Una intervención oportuna puede salvar una vida antes de la llegada del equipo salud”, expresó.

La profesional remarcó además que la prevención y la educación sanitaria constituyen pilares fundamentales del sistema público de salud.“Es muy importante que estos conocimientos lleguen a las instituciones de la comunidad, porque cualquier persona puede encontrarse frente a una situación crítica. Saber cómo actuar, mantener la calma y activar rápidamente el sistema de emergencias contribuye a mejorar el pronóstico de los pacientes”, afirmó.

Durante la jornada también se analizaron ejemplos de accidentes frecuentes que pueden ocurrir en los hogares y en la vía pública y se ofrecieron consejos para prevenirlos y actuar de forma segura en el caso que ocurran.

Finalmente, Obst agradeció a los vecinos que participaron de este accionar, valorando “el interés y la participación demostrada”. Y recalcando que una comunidad capacitada es una comunidad más preparada para salvar vidas.“Capacitarse también es una forma de cuidar a los demás”, sostuvo.







