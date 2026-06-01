El centro de salud “Lote 8” llevó atención integral a las comunidades de Misión Nueva y Villa Nueva

En una nueva salida a terreno, el equipo de salud brindó atención médica, controles de enfermería, vacunación, entrega de medicamentos y acciones de promoción de la salud destinadas a las familias de ambas comunidades.

En el marco de las políticas sanitarias públicas que impulsa el Gobierno de Formosa para garantizar el acceso equitativo a la salud en todo el territorio, el equipo del centro de salud de Lote 8 llevó adelante una jornada de atención primaria de la salud en las comunidades originarias de Misión Nueva y Villa Nueva, ubicadas en el oeste provincial.

Durante la jornada, los profesionales brindaron atención médica a niños, jóvenes y adultos mayores, además de efectuar la entrega gratuita de medicamentos recetados, garantizando a los pacientes el cumplimiento de los tratamientos indicados.

A su vez, desde el área de enfermería se realizaron controles antropométricos y de signos vitales, permitiendo evaluar el estado general de salud de los vecinos y efectuar el monitoreo correspondiente de cada caso.

En paralelo, se controlaron los carnets y se completaron los esquemas del Calendario Nacional de Inmunizaciones, tanto con la aplicación de vacunas en todas las edades, fortaleciendo así la protección frente a distintas enfermedades.

Por otra parte, desde el consultorio de obstetricia se desarrollaron actividades de concientización y se promovió el estudio de Papanicolaou (PAP), haciendo especial hincapié en la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino.

Al respecto, el director del centro de salud de Lote 8, el licenciado Diego Fernández, remarcó que este tipo de acciones forman parte del trabajo sostenido que se lleva adelante el Gobierno de la provincia de Formosa para acompañar a las comunidades originarias de la zona.

Esto se realiza “mediante recorridas periódicas y acciones en terreno que permiten acercar múltiples prestaciones sanitarias a cada comunidad, fortaleciendo la prevención, la promoción y la detección temprana de enfermedades”, señaló.

Asimismo, aseguró que las rondas sanitarias son una herramienta fundamental para acercar los servicios de salud a cada una de las familias, especialmente a quienes viven en comunidades alejadas. “A través de estas visitas podemos realizar controles, hacer seguimiento de pacientes y reforzar las acciones preventivas que son claves para cuidar la salud de nuestra población”, expresó.

“Tenemos el acompañamiento constante del Ministerio de Desarrollo Humano para llevar adelante estas actividades, garantizando atención médica, vacunación, medicamentos y controles integrales en cada comunidad. Eso demuestra el compromiso del Gobierno de Formosa con el bienestar de nuestros pueblos originarios”, enfatizó para cerrar.



