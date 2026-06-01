Canal 3 y Radio Tropical celebran su 39° aniversario

El complejo comunicacional de Formosa funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación Social, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo.

Este 10 de junio, el complejo comunicacional de Formosa, conformado por Canal 3 y Radio Tropical (FM 96.9), conmemora su 39° aniversario.

Al respecto, el subsecretario de Comunicación Social, el profesor y locutor Sergio Recalde, brindó unas palabras sobre este importante acontecimiento, recordando en un primer término a quien fuera el director de Radio Tropical, José Lingiardi, que falleció el pasado 19 de mayo.

“Por esta pantalla, por el éter de la radio, pasó la gran transformación que ha tenido Formosa, de este a oeste y de norte a sur del territorio”, subrayó.

En ese sentido, puso de resalto “la decisión política” de “crear este complejo de radio y televisión para informar a la sociedad sobre lo que se estaba haciendo en la provincia”.

“Estamos aquí para contar un montón de cosas que no solamente se hacen en la ciudad capital, sino en toda la geografía provincial”, enfatizó durante la entrevista, de la que también participó Oswaldo Urbieta, a cargo de la Coordinación Operativa de Canal 3.

Por su parte, la licenciada Dolores Ramírez, directora de “C3Noticias”, el noticiero de Canal 3, hizo notar que “las acciones de Gobierno se multiplican, entonces hay mucho para informar. Siempre estamos atentos y con guardias permanentes porque hay mucha actividad”.

Remarcó que “pese al abandono nacional, la provincia sigue funcionando, el Estado provincial continúa gestionando. Cada acción hay que cubrirla y darla a conocer, para contarle a la gente lo que hace su Gobierno”.

Y puso de resalto que ello “tiene que ver con el nacimiento mismo de nuestro complejo, porque el Gobierno de la provincia de Formosa no tenía cómo contar su acción en aquel entonces, en un Gobierno radical”.

Fue así que “por las pantallas de Canal 3 y los micrófonos de Tropical fue pasando la historia. Pasó y seguirá pasando”, destacó.

Asimismo, Argentino Schulz, productor de piso del Canal, se refirió a las transmisiones que se materializan a través de la Red de Medios de Comunicación Audiovisual. “Dar a conocer los actos de Gobierno es el objetivo que tenemos, para el que contamos con todas las herramientas tecnológicas como cámaras, micrófonos, drones, móvil satelital, etcétera. Trabajamos para que todo salga lo mejor posible”, finalizó.



