La inscripción sigue abierta para los interesados. Se desarrolla todos los días martes, de 15 a 17 horas, en Padre Patiño N° 228.

En el marco de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Polo Científico y Tecnológico, en articulación con el Instituto de Asistencia Social (IAS), en la tarde de este martes 9 tuvo lugar el segundo encuentro del Club Digital para niños y jóvenes con discapacidad.

Johana Mareco, licenciada en Psicopedagogía y coordinadora del espacio Club Digital, destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que a través de este espacio se brinde a la población “la incorporación de la tecnología”.

En ese sentido, explicó que “esta nueva propuesta es para aquellos que no pueden hacer equinoterapia, entonces se les ofrece participar en el Club Digital”.

“Se trata de seguir explorando, investigando, aproximándonos de una manera inclusiva a la tecnología y la comunicación”, remarcó.

Recordó que la inscripción sigue abierta para los interesados: “Se desarrolla todos los martes, de 15 a 17 horas, en Padre Patiño 228”.

Por su parte, Gloria Sanabria, mamá de Maximiliano Patiño, de la Fundación “Rincón de Luz”, contó a esta Agencia que el diagnóstico de su hijo en la niñez fue autismo no hablante, expresando con alegría que “hoy su evolución es muy grande”.

“Le encanta compartir con otros chicos, por lo tanto esta oportunidad significa mucho para nosotros, porque ante tanta falta de empatía social, se está ofreciendo este encuentro inclusivo que llena el corazón y deja sin palabras”, subrayó al expresar su agradecimiento.



