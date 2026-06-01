San Juan dijo que sí en su barrio homónimo

En una tradicional iniciativa de los vecinos con el acompañamiento de dirigentes y funcionarios provinciales, hubo juegos típicos, gastronomía y artistas en vivo para recibir esta celebración religiosa y cultural.

El pasado martes 23 de junio, desde las 18 horas, vecinos, dirigentes y funcionarios del Gobierno provincial, realizaron la tradicional “Noche de San Juan” que consiste en la vigilia por día de este Santo, en la intersección de las calles Salta y Avellaneda, en el barrio que lleva su nombre.

Durante la tarde del martes y hasta las 12 de la noche, desarrollaron los juegos tradicionales de pelota tata, toro candil, sapo, palo enjabonado, cruce de brazas mientras se presentaban artistas en vivo como Luna Endiablada, Los Hermanitos Sosa, Bel Trio, Nacho y Juanse y los presentes pudieron disfrutar de una chocolateada gratis y sorprendentes premios.

Al respecto, el diputado provincial, doctor Rodrigo Sandoval, parte de la organización del evento y referente del ejido donde trabaja junto a la Asociación de Emprendedores Formoseños, indicó que, año tras año, “vemos no sólo qué se puede acercar desde el Gobierno, sino también qué herramientas de la política pueden beneficiar al barrio”.

“Algo muy importante que pasa en este barrio y que siempre hemos logrado, por ejemplo, ya instalar son las capacitaciones. Siempre hay capacitaciones para emprendedores, de oficios manuales”, señaló.

Asimismo, Sandoval puso en valor la labor mancomunada que llevan con el equipo del Vicegobernador que también formó parte de la organización de la jornada y sostiene un merendero en el barrio que contiene a niños y niñas con diversas actividades didácticas como, por ejemplo, apoyo escolar.

“Y no solamente somos los dos, hay varias agrupaciones, pero hoy particularmente nos unimos para poder traerle al vecino algo que tanto le gusta, que es esta fecha, la representativa de su barrio”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador aseveró que “me pone personalmente muy feliz porque hace varios años venimos acompañando y es la primera vez que se los ve hacer algo tan grande como ellos nos contaban que, antes, hacían un festejo enorme”.

“Entonces hoy volvemos a revivir esto gracias a la unidad; y eso creo que es lo que nos enseña el Gobernador, cómo trabajar juntos en un territorio, en un espacio, para que la familia formoseña tenga este momento de alegría, dispersión”, manifestó.

Al mismo tiempo que, se genera un espacio para los emprendedores del barrio y zonas aledañas que pusieron sus puestos de comercialización y “siempre están con nosotros acompañándonos”.

“En estos tiempos en que el Gobierno nacional, lamentablemente con las medidas económicas que toma, está realmente desalentando el ánimo de todos los argentinos; mientras acá hay un Gobierno provincial como el que tenemos nosotros, y en este caso en particular la militancia que tenemos nosotros los formoseños, una militancia tan activa, tan predispuesta”, cerró.

Por su parte, Ariel Sosa, dirigente del barrio San Juan Bautista y parte del equipo de Eber Solís, dijo que “estamos acompañando esta iniciativa que se viene haciendo hace muchos años” y que tiene que ver con una festividad religiosa y cultural, “típica de los festejos de celebración del Santo”.

“Tenemos un sector gastronómico que el año pasado ya hubo, este año se amplió; después los juegos típicos, como ser carrera embolsado, pelota tata, toro candil, palo enjabonado, uno para mujeres y otro para varones, y el típico cruce de brasas que este año contamos con muchos más devotos que son promeseros”, precisó.

Sobre el final, Sosa resaltó que “somos parte de un Gobierno que acompaña este tipo de eventos culturales, religiosos, y nos sumamos a la iniciativa de los vecinos”.







