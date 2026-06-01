Consejo de la Magistratura: rindieron para el cargo de juez de Ejecución Penal de la provincia

El Consejo de la Magistratura de Formosa está llevando adelante el examen de oposición para cubrir el cargo vacante de juez de Ejecución Penal de la provincia.

El concurso comenzó días atrás a las 8 en el aula de la Dirección de Sistemas, en Belgrano 420 de la ciudad de Formosa, y participan del mismo más de 60 abogados y abogadas, la mayoría integrantes de la Función Judicial.

Concurso JEP - Participantes

El Tribunal Examinador de este concurso está integrado por las profesoras Rita Inés Fonzalida Figueroa y Guadalupe García Petrini, , juntamente con la consejera Stella Maris Zabala (fiscal de Estado) y el consejero Sergio Rolando López (procurador General de la Función Judicial).

La apertura del examen estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Claudia María Fernández, quien agradeció la presencia de las abogadas Rita Figueroa y Guadalupe García Petrini, por el esfuerzo que implica trasladarse desde otra provincia, y destacó el trabajo realizado por el cuerpo colegiado con rango Constitucional en la organización y puesta en marcha del concurso, subrayando la importancia que reviste para el Poder Judicial de Formosa la rápida cobertura de los cargos que están vacantes.

Concurso JEP - Presidenta

En tal sentido, valoró la tarea que llevan adelante quienes deben subrogar juzgados que están vacantes, por todo lo que representa, tanto para los magistrados como para los empleados y empleadas judiciales, hacerse cargo temporariamente de esas funciones, sin descuidar sus responsabilidades naturales en el Juzgado donde son titulares.

La titular del STJ y del Consejo de la Magistratura también elogió el trabajo que realizan frente al desafío de cada examen áreas fundamentales como la Dirección de Sistemas, la Escuela Judicial y el personal afectado a tareas logísticas que son muy importantes para el normal desarrollo de los concursos.

Finalmente, la magistrada auguró el mayor de los éxitos a los y las postulantes al cargo vacante en el Juzgado de Ejecución Penal, solicitando que vuelquen todos sus conocimientos “que sé que los tienen”, cerró.

Luego se realizó el sorteo del tema sobre el cual versará el examen de oposición y el secretario del Consejo de la Magistratura, Claudio Benítez formuló las recomendaciones propias de cada concurso.

Por otra parte, se informó que el próximo martes 23 de este mes, también de 8 a 16 horas, se llevará a cabo el concurso de oposición para el cargo de juez de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, en la misma sede de Belgrano 420 de la ciudad de Formosa.

En este caso, el Tribunal Examinador estará integrado por las doctoras Ileana Benedito y María Raquel Martínez de González, juntamente con la Dra. Stella Maris Zabala de y el Dr. Sergio Rolando López.