El ministro Guillermo Alucín participó en encuentro federal que analizó el nuevo régimen penal juvenil

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín participó en representación del Poder Judicial de Formosa del “IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de la niñez y la adolescencia”, realizado la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El importante encuentro, organizado por UNICEF Argentina, reunió a la cúpula judicial del país para debatir el futuro del Régimen Penal Juvenil, ratificando el valor fundamental que tiene en la actualidad el tratamiento penal de niñas, niños y adolescentes; un tema que ocupa un lugar central en la agenda pública.

La cita, que se consolidó como un espacio de referencia para los superiores tribunales de todo el país, tuvo este año un foco nítido: las oportunidades y desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil. La jornada reunió a ministras y ministros de cortes y superiores tribunales, magistrados, funcionarios y especialistas en infancia y justicia.

Entre las presencias destacadas se encontró la del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, quien asistió en representación del Poder Judicial de la provincia. Su participación fue muy activa en las definiciones que se discutieron en este ámbito, anticipándose lineamientos que pueden impactar de lleno en el diseño y la implementación de las políticas judiciales vinculadas a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Espacio de trabajo

La Red de Jueces y Juezas impulsada por UNICEF se ha convertido en un espacio de trabajo técnico-político donde se discuten criterios de intervención, se contrastan experiencias provinciales y se proyectan reformas.

Para Formosa, la presencia del ministro Alucín abre la puerta a incorporar de manera directa las mejores prácticas que se están ensayando en otras jurisdicciones, así como las recomendaciones basadas en evidencia que UNICEF viene produciendo en la materia.

En un escenario de revisión del Régimen Penal Juvenil, contar con un canal de diálogo privilegiado con los equipos técnicos de UNICEF y con los máximos tribunales de otras provincias coloca al Poder Judicial formoseño en una posición estratégica: le permite anticipar escenarios, ajustar protocolos, fortalecer dispositivos de abordaje socioeducativo y, al mismo tiempo, garantizar que cualquier reforma se enmarque en los estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.

Durante las jornadas se trabajó sobre una agenda intensa, centrada en el análisis integral del nuevo Régimen Penal Juvenil. Se desarrolló un espacio de debate constitucional y convencional sobre la compatibilidad del régimen con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, así como sobre las tensiones que pueden aparecer en su aplicación en las diferentes provincias.

Especialistas en Derecho Penal juvenil, infancia y políticas públicas expusieron sobre los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales para investigar, juzgar y ejecutar medidas respecto de adolescentes, procurando evitar respuestas meramente punitivas y priorizando alternativas a la privación de libertad.

Este enfoque resulta especialmente relevante para provincias como Formosa, donde la construcción de un sistema penal juvenil con perspectiva de derecho requiere de marcos conceptuales sólidos y herramientas prácticas.

En tal sentido, el doctor Alucín señaló que la ley sancionada recientemente, que comenzará a aplicarse en el mes de setiembre de este año, revela algunas complicaciones por la diversidad de sistemas procesales que tiene nuestro país en las diferentes jurisdicciones, y anticipó que en el caso de Formosa uno de las dificultades centrales es el tema de disposición de infraestructura adecuada para alojar a los menores en conflicto con la Ley Penal que quedarán incluidos en la nueva ley a partir de su implementación.

Capacitación gratuita

Por otra parte, el doctor Alucín puso en valor la gestión que realizó en el marco de este encuentro para lograr que muy pronto, a instancias de UNICEF, jueces y juezas de nuestra provincial puedan recibir una valiosa capacitación gratuita referida a todo lo que tiene que ver con la nueva legislación penal juvenil y, además, de cuestiones vinculadas a los delitos informáticos que son el común denominador en estos tiempos, donde el foco está puesto en esta franja etaria de la población.

“Esta capacitación será muy importante para todos los que están comprometidos con el sistema penal juvenil”, subrayó Alucín, quien agradeció a la organización UNICEF de Argentina por haber gestionado y permitido a través de sus recursos, la participación de jueces y juezas de todo el país en este cónclave de tanta significación para la Magistratura.

En otro orden, el magistrado se refirió a la reunión realizada posteriormente con ministros de la región NEA, quienes a más de ratificar las dificultades que presenta la nueva ley para llevarla a la práctica, sobre todo en jurisdicciones que no cuentan con determinados institutos procesales, señaló que una de las preocupaciones comunes a las provincias de la región fue la necesidad de unificar criterios a la hora de aplicar la nueva normativa para el fuero Penal Juvenil.

Nuevas publicaciones

Atendiendo a demandas surgidas en encuentros anteriores de la Red, UNICEF presentó dos publicaciones que se proyectan como material de consulta obligada para operadores judiciales de todo el país: Investigar para proteger. Guía técnica sobre delitos en entornos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes en Argentina y Medidas alternativas, abordajes socioeducativos y enfoques restaurativos en el Sistema Penal Juvenil.

El primer documento ofrece lineamientos operativos para la investigación de delitos cometidos en entornos digitales que impactan directamente en niñas, niños y adolescentes, un fenómeno en crecimiento que ya desafía a los ministerios públicos y a los tribunales provinciales. El segundo texto sistematiza experiencias concretas de medidas alternativas, programas socioeducativos y prácticas restaurativas implementadas en cuatro jurisdicciones.

Uno de los núcleos más fuertes del encuentro fue el análisis de los programas que distintas provincias desarrollan como alternativas a la privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal. Se expusieron experiencias que combinan acompañamiento personalizado, escucha activa, construcción de proyectos de vida y acciones de reparación hacia las víctimas y la comunidad.

Estos programas registran niveles muy bajos de reiterancia y muestran que los abordajes socioeducativos, cuando están bien diseñados y sostenidos, pueden ser más eficaces que la mera reclusión.

Para Formosa, la presencia del ministro Alucín en este debate permitió acceder de primera mano a modelos que podrían ser replicados, ajustados e institucionalizados a nivel provincial, ya sea mediante convenios con otros poderes del Estado, acuerdos con organismos especializados o reformas normativas que habiliten y prioricen estas medidas.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, y de la Representante adjunta, María Elena Úbeda, junto con las y los integrantes de la Red. De manera colectiva, se elaboró y firmó una declaración que reafirma el compromiso de sostener este ámbito como espacio permanente de referencia para el intercambio y la reflexión sobre los desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia.

Para el Poder Judicial de Formosa, estos compromisos no son meras declaraciones de principios. Implican un horizonte de trabajo concreto: perfeccionar los registros y estadísticas locales sobre niñez y adolescencia, profundizar el vínculo con los organismos administrativos de protección de derechos y avanzar en la capacitación de jueces, juezas, fiscales, defensores y equipos técnicos desde una perspectiva de derechos humanos.