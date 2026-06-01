Cuando monseñor Scozzina, el pastor de los humildes, acudió al llamado del Señor

El 11 de junio de 2011, la comunidad formoseña se conmovía con la noticia del fallecimiento del obispo emérito, monseñor Raúl Marcelo Scozzina, reconocido como el "pastor de los humildes".

El popular y amado religioso que "iluminó a los campesinos el camino hacia la verdad", defensor de los derechos humanos y amigo personal del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, que fue asesinado el 4 de agosto de 1976, oartió hacia la morada del Señor en horas de la noche de esa jornada..

Scozzina, de 89 años, falleció en el Hospital de Alta Complejidad de esta ciudad, donde había sido intervenido hace cuatro años.

Sus restos fueron velados en la catedral Nuestra Señora del Carmen y custodiados por los efectivos de la guardia de honor Comandante Fontana, con uniformes de época. El gobierno de esta provincia decretó tres días de duelo.

Nacido el 14 de agosto de 1921, en Santa Fe, en una familia de humildes trabajadores de la tierra, descendientes de italianos, había sido consagrado obispo de Formosa el 21 de julio de 1957, a los 36 años.

En 1978 renunció por razones de salud o, según aseguran muchas personas que estuvieron cerca de él, por las presiones que habría recibido la cúpula episcopal de parte de las autoridades militares por su defensa de los derechos humanos.

Lo sucedieron al frente de la diócesis monseñor Dante Sandrelli -cuyos restos descansan en la catedral de Formosa- y el actual obispo, monseñor José Vicente Conejero Gallego.

Cuando Scozzina prestó declaración testimonial en el juicio al ex gobernador militar Juan Carlos Colombo, se recordó que en repudio del golpe de Estado de 1976 ese prelado había ordenado cerrar las puertas de todas las iglesias de la provincia.

Conocido por la gente como el "Padre Pacífico", nunca perdió el contacto con los humildes. Llegó a todos los rincones de la provincia a lomo de caballo, de mula o de burro; en carro, en volantas o a pie para visitar los parajes más inaccesibles.

Siempre inquieto por la situación de los aborígenes y los campesinos sin tierra, fue guía espiritual de los dirigentes de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (Ulicaf).

Se despojaba de las cosas de valor que le regalaban -relojes, prendas y hasta su crucifijo de obispo- para atender las necesidades de los más pobres.

El vía crucis más largo

La obra material en la que monseñor Scozzina vivirá eternamente es un vía crucis de 14 estaciones que fue reconocido como el más largo del mundo por Guinness International.

Se extiende desde esta capital hasta el límite con Salta, paralelamente al trazado de la ruta nacional N° 81.

Esas 14 cruces están enclavadas en puntos estratégicos a la vera de la ruta a la que, por pedido del pueblo formoseño, se le impuso el nombre del pastor en el tramo comprendido entre esta ciudad y el límite con Salta.

Monseñor Scozzina en su testamento, será trasladado para que descanse definitivamente en una humilde capilla del oeste formoseño, en el paraje Campo Alegre, habitado en su mayoría por aborígenes y donde hay una imagen tallada en madera de la Virgen de los Pobres.

( Justo L. Urbieta)



