Se realizó un encuentro en el Polo en el marco del concurso “Solve for Tomorrow”

Lo impulsa la empresa Samsung y es apoyado por la Red de Clubes Digitales de la provincia de Formosa.

En la mañana de este viernes 12 de junio, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, se realizó un nuevo encuentro en el marco del concurso “Solve for Tomorrow” (Soluciones para el Mañana), que es apoyado por la Red de Clubes Digitales de la provincia de Formosa. El acto contó con presencia de las autoridades provinciales.

Como el día anterior se realizó un taller con los facilitadores sobre la metodología de innovación abierta, en esta jornada se aprovechó para poner en práctica ese conocimiento.

En cuanto al alcance de “Solve for Tomorrow”, se indicó que se trata de un programa educativo global impulsado por Samsung dirigido a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. Su objetivo es incentivar a los jóvenes a resolver problemas de sus comunidades locales utilizando habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Al destacar esta propuesta a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del Instituto Politécnico Formosa (IPF), Horacio Gorostegui, señaló que “Formosa se caracteriza por tener proyectos y programas que, fundamentalmente, trabajan con jóvenes y niños”.

Al mismo tiempo, enfatizó en la importancia de “este tipo de encuentros”, tras lo cual hizo referencia al programa “Formosa emprende futuro”, a través del cual se trata de impulsar la economía del conocimiento, “por lo que estos eventos apuntan a buscar soluciones para el futuro”, aseveró.

Por eso subrayó que “el Polo es el lugar indicado para llevarlo a cabo”, y resaltó también que dentro de ese concurso “el año pasado hubo proyectos formoseños que lograron avanzar a la final”.

“Eso demuestra el trabajo sostenido que se está haciendo en la provincia desde el punto de vista de la educación a nivel general, como la científica y tecnológica en particular”, sostuvo contundente, valorando de esa manera los resultados obtenidos.

A su turno, Diego Ortíz, director de Gestión y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, remarcó que con esta actividad “se ratifica la decisión de que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de la comunidad”.

“Cabe aclarar que las 23 situaciones identificadas serán mentoreadas por técnicos y profesionales para que, desde ahora hasta fin de año, se puedan ir trabajando en soluciones técnicas factibles”, confirmó a AGENFOR, añadiendo que de la Red de Clubes Digitales estuvieron presentes “13 de los 15 que comenzaron ya este año” a trabajar en tal sentido.

En ese punto, sumó que esto “forma parte de las actividades anuales planificadas dentro de esa Red”.

Por último, Melina Báez, coordinadora de gestión de Clubes Digitales por la Subsecretaría de Empleo, se mostró orgullosa por la convocatoria destacada que se tuvo, “con participantes de Pirané, Villa Dos Trece, así como los integrantes de “Conectar para Incluir”, ese club adaptado para personas con discapacidad.















