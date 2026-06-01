RENATRE participó de jornada en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
RENATRE PARTICIPÓ DE UNA JORNADA DE PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, RENATRE Delegación Formosa participó de una jornada de promoción y concientización de los derechos de la niñez y la adolescencia, desarrollada el pasado 12 de junio en la Escuela Normal “República del Paraguay”.
La actividad se llevó a cabo entre las 13:30 y las 16:00 horas y contó con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, SETyC, el Subsecretario de Educación de la Provincia y la Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa.
Durante la jornada, las instituciones presentes desarrollaron diversas propuestas recreativas y educativas destinadas a promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por parte de RENATRE, se implementó el juego educativo “Juntos a la Escuela”, una herramienta lúdica que permite a los estudiantes reconocer sus derechos a través del juego, compartir experiencias sobre su vida cotidiana y reflexionar sobre aspectos vinculados a la educación, las tareas que realizan en sus hogares y las condiciones de acceso a la escuela.
La iniciativa permitió generar espacios de diálogo, participación y reflexión, reafirmando el compromiso de RENATRE con la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, mediante el trabajo articulado con organismos públicos e instituciones educativas de la provincia.