Werning acompañó el rechazo a la intervención federal

Reafirmó su compromiso con el Gobierno provincial “defendiendo la unidad y el respeto a la voluntad popular”

Cuestionó a los legisladores libertarios de Formosa por perseguir “intereses personales” y tener intenciones de “entrar a la provincia a la fuerza”.

En diálogo con AGENFOR, el intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, ratificó su acompañamiento a la manifestación de referentes, caciques y comunidades originarias de esa localidad y de Pozo del Mortero, por el rechazo ante los pedidos de intervención federal a la provincia de Formosa.

Vale recordar que representantes de los barrios originarios como El Simbolar, Matadero, Magin, San Miguel y la comunidad Tichá de Pozo del Mortero manifestaron su acompañamiento al modelo de provincia conducido por el gobernador Gildo Insfrán; y destacaron los avances logrados en infraestructura, salud, educación, viviendas, programas alimentarios y políticas de inclusión para las comunidades originarias.

Por ello, desde su gestión municipal, reafirmó “nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno provincial por una Formosa con más justicia social, igualdad de oportunidades y crecimiento para cada familia formoseña, siempre defendiendo la unidad, el diálogo y el respeto a la voluntad popular”.

En ese marco, el jefe comunal dijo que la convocatoria del pasado lunes por la noche fue “masiva” porque congregó no sólo a comunidades originarias sino también a referentes del Justicialismo, funcionarios y ex funcionarios, como así también la población en general.

“La verdad que fue contundente el repudio a esta intervención provincial que lleva adelante con estas intenciones el senador Paoltroni de la Libertad Avanza, y sabemos también que va de la mano del diputado nacional Basualdo, ex compañero”, sostuvo.

A su vez, aseveró que “tuvimos el apoyo absoluto de la comunidad de Laguna Yema” y que “quedó más que claro que el descontento de la gente por este accionar y el apoyo absoluto a nuestro Gobernador, Vicegobernador y a toda la provincia”.

En este punto, Wening rechazó la “intención de querer entrar a nuestra provincia a la fuerza y sin fundamentos” y lo tomó como “de quien viene”, es decir, “de la mano de dos funcionarios que ahora son libertarios, un ex intendente del Peronismo que siempre estuvo con el Modelo Formoseño”.

“Siempre la verdad que tuvo sus beneficios de parte del Gobierno provincial (Basualdo), fue acompañado, así que no se entiende, no se comprende, quedó bien claro que las intenciones de estos dos funcionarios son intereses personales que quieren llevar adelante para entrar a la fuerza a la provincia”, consideró.

Y agregó: “Los Ministerios y todos los sectores provinciales están trabajando perfectamente acompañando a toda la comunidad; el sistema educativo, es ejemplar, la semana pasada se inauguraron tres establecimientos educativos en la zona de General Belgrano, que llegó a completarse las 1.562 escuelas complejos educativos; del lado que lo mires es un modelo de política envidiable, porque lo primero que nos está dando nuestro gobernador, es educación”.

El Intendente puso en valor, también, el sistema público de salud y la seguridad porque “todos sabemos la cantidad de inversión que se hace” lo que significa que “todos los formoseños estamos siendo contenidos con estas políticas”.

“Porque de la mano del otro sector político, yo creo que eso no va a existir, ellos tienen otro tipo de mentalidad, se centran en pocas personas que tienen la posibilidad de pagar un servicio médico o pueden llegar a estudiar, que estén en una situación económica favorable y dejando de lado la mayoría de las personas y principalmente a la gente que más necesita”, apuntó.

Asimismo, Werning remarcó que “la planificación que tiene este Gobierno provincial con el Modelo Formoseño” porque “nos está indicando hacia dónde vamos” y destacó la inversión pública en obras como también la tarea que llevan adelante los organismos provinciales en coordinación con los municipios de las diversas localidades que “acompañamos incondicionalmente a este modelo de política”.

“Está mostrando con hechos transparentes y concretos, porque del otro lado solo tenemos palabras, promesas, el sector libertario estuvieron en campaña, ganaron, se fueron a integrar en Buenos Aires y desaparecieron de la provincia”, recordó.

Y agregó: “¿Quiénes son los que quedaron en la provincia, como siempre, acompañando a la gente? Este gobierno, este modelo político que siempre estuvo con la mayoría, con todo y todas lo que integramos en la provincia de Formosa, y los hechos son concretos, las obras, tanto de educación como de salud, que siguen en marcha”.

En contraposición, señaló el titular del ejecutivo municipal, “el resto del país está parado” y el Gobierno nacional no cumple con sus responsabilidades como, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas nacionales que “hoy se transformó en una trampa mortal para cualquier ciudadano que las transite”.

“Lo podemos ver también en las comunidades originarias, que todos sabemos, sacaron los módulos alimentarios, que era una ayuda bastante importante para nuestra gente, que acompañaba a los que menos tenían”, reprochó.

Y profundizó: “Ahí podemos ver otra vez de vuelta la acción y la mano de nuestro Gobernador que concretamente no pensó ni dos segundos, ni dudó en volver a activar desde la parte económica provincial esos módulos para sostener y acompañar a la sociedad”.

Por último, Werning ratificó que, “desde Laguna Yema, quiero que quede claro que toda la comunidad repudiamos totalmente este acto de intervención provincial” porque “eso no queremos para nuestra provincia” sino que “estamos con un gobierno democrático que así lo elegimos y así lo queremos”.







